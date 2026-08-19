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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ नगर निगम सक्रिय, 90 दिन में हटेगा अतिक्रमण

हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ नगर निगम सक्रिय, 90 दिन में हटेगा अतिक्रमण

Lucknow News: नगर निगम की ओर से कोर्ट में दाखिल अनुपालन शपथपत्र में कहा गया है कि संबंधित मामलों का निस्तारण वैधानिक प्रक्रिया के तहत 90 दिनों में कराने का प्रयास किया जाएगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 19 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 19 मार्च 2026 को सुनवाई करते हुए नगर निगम को सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने की समयसीमा तय की थी. लेकिन, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

नगर निगम की समयसीमा में कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता विनय मिश्रा ने नगर आयुक्त गौरव कुमार समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान नगर निगम ने हाई कोर्ट में अनुपालन शपथपत्र दाखिल कर कार्रवाई की जानकारी दी है और बताया है कि कब तक ये कार्रवाई होगी.

कई जमीनों पर कब्जे का आरोप

दरअसल ये मामला खरगापुर की गाटा संख्या 248, 227 सा, 228, 246 और 247 से जुड़ा है. आरोप है कि इन जमीनों पर अवैध कब्जे के साथ प्लॉटिंग कर बिक्री की गई. राजस्व अभिलेखों में इनमें से जमीनों को तालाब, ऊसर और बंजर के रूप में दर्ज बताया गया है. जिसे प्लॉटिंग कर बेचने का काम किया गया.  

नगर निगम ने हाई कोर्ट में को बताया कि राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध कब्जे और निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. 

90 दिन में प्रक्रिया पूरी करने का दावा

नगर निगम की ओर से कोर्ट में दाखिल अनुपालन शपथपत्र में कहा गया है कि संबंधित मामलों का निस्तारण वैधानिक प्रक्रिया के तहत 90 दिनों में कराने का प्रयास किया जाएगा. अंतिम आदेश के बाद जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा. 

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने नगर निगम का अनुपालन शपथपत्र रिकॉर्ड पर लेते हुए अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि यदि मूल आदेश का पांच महीने के भीतर जमीनी स्तर पर पालन नहीं होता है तो वह अवमानना याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए पुनर्जीवित कराने की मांग कर सकता है. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS
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