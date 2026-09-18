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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?

यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?

उत्तर प्रदेश में अब मानसून वापसी की ओर बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 38 जिलों में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 18 Sep 2026 06:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून अब अलविदा कहने जा रहा है. प्रदेश में इन दिनों दोनों तरह का मौसम बना हुआ है. कहीं धूप तो कहीं-कहीं हल्के बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 18 सितंबर को भी प्रदेश के कई जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं लेकिन, कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अब परिस्थितियां अनुकूल होने लगी है. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से मानसून विदाई की ओर बढ़ने लगा है. आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा क्षेत्र में कही-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पूरब के कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लेकिन कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

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यूपी में 19 सितंबर को बारिश का दौर और कम हो जाएगा और पश्चिमी यूप में मौसम शु्ष्क रहेगा जबकि पूर्वांचल में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान हैं. वहीं 20 सितंबर को पूर्वी यूपी में ही एक या दो जगहों पर बारिश होगी.  21 सितंबर से दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश का दौर थम जाएगा. लेकिन कोई आंधी तूफ़ान का अलर्ट नहीं है. 

यूपी के 38 जिलों में बारिश का अनुमान

उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आज भी बारिश होने के संभावना जताई गई है. इनमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया हैं.

कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में आज एक या दो जगहों पर बूंदाबादी होने के आसार है. लेकिन, कहीं कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:49 AM (IST)
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