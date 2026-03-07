हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP SIR: 70 लाख से ज्यादा नए वोटरों के आवेदन आए, 2.6 लाख नाम हटवाने की एप्लीकेशन

UP SIR: 70 लाख से ज्यादा नए वोटरों के आवेदन आए, 2.6 लाख नाम हटवाने की एप्लीकेशन

UP SIR Update: निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता में SIR अभियान का विस्तृत ब्यौरा पेश किया. जिसमें 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक की पूरी जानकारी है. प्रक्रिया तय समय पर पूरी करने का दावा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 07 Mar 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां दर्ज की गयी हैं. नए मतदाताओं का नं दर्ज करवाने के लिए 70 लाख से अधिक फॉर्म-6 जमा हुए, जबकि सूची से नाम हटवाने के लिए दो लाख से अधिक फॉर्म-7 जमा हुए. यह जानकारी शनिवार को राज्य के मुख्या निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने शनिवार को लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.

निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता में SIR अभियान का विस्तृत ब्यौरा पेश किया. जिसमें 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक की पूरी जानकारी है. जिसमें यह विस्तार से बताया गया कि कितने किस प्रकार के फॉर्म और राजनैतिक दलों की आपत्ति और दावे आए. उन्होंने दावा किया कि अंतिम सूची 27 मार्च से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे.

दावों और आपत्तियों का संख्यावार विवरण (6 जनवरी से 6 मार्च)

नाम जोड़ने के लिए कुल फॉर्म-6: 70,69,810

महिला आवेदन: 35,72,603

पुरुष आवेदन: 34,96,911

थर्ड जेंडर: 296

इन आंकड़ों में महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि फॉर्म-6 भरने में पुरुष पीछे रहे.

नाम हटवाने के लिए कुल फॉर्म-7: 2,68,682

पुरुष आवेदन: 1,58,027

महिला आवेदन: 1,10,645

थर्ड जेंडर: 10

27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 आवेदन व आपत्ति

फॉर्म-6 कुल आवेदन: 86,69,073

पुरुष: 43,06,364

महिला: 43,62,323

थर्ड जेंडर: 386

फॉर्म-7 कुल आवेदन: 3,18,140

पुरुष: 1,86,362

महिला: 1,31,766

थर्ड जेंडर: 12

मसौदा मतदाता सूची की स्थिति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिनवा ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता शामिल थे, जिनमें पुरुष 6.88 करोड़ (54.8%), महिला 5.67 करोड़ (45%), थर्ड जेंडर 4,119 (0.01%) हैं. उन्होंने आगे बताया कि 3.26 करोड़ मतदाताओं को सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए, जिनमें से लगभग 2.80 करोड़ की सुनवाई पूरी हो चुकी है.

राज्य भर में 5,621 स्थानों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई, हेल्प-डेस्क स्थापित किए गए और बूथ स्तर अधिकारी (BLO) ने घर-घर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन किया. जबकि अभी 14 प्रतिशत सुनवाई शेष है, 27 मार्च तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

फॉर्म-8 के आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल 22,55,473 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें पता बदलवाने के लिए 1,56,313, सुधार के लिए 20,25,611, वोटर आईडी कार्ड बदलाव के लिए 71,536, विकलांग व्यक्तियों की पहचान के लिए 2,013 आवदेन मिले.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का पूरा सहयोग मिला और तय समय सीमा में SIR का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

Published at : 07 Mar 2026 06:43 PM (IST)
UP NEWS Navdeep Rinwa UP SIR
