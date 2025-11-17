हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: रेलिंग से टकराए बाइक सवार बाप-बेटे, कई मीटर तक दौड़ी मोटरसाइकिल, हापुड़ का वीडियो वायरल

Video: रेलिंग से टकराए बाइक सवार बाप-बेटे, कई मीटर तक दौड़ी मोटरसाइकिल, हापुड़ का वीडियो वायरल

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बिना चालक की बाइक हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती दिखी और सीधा ढाबे में जा घुसी. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Hapur News: सड़क पर होने वाली घटनाएं अक्सर चौंका देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया यह मामला तो लोगों को हैरानी में डाल देने वाला है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो दिखाता है कि कैसे एक बिना चालक की बाइक हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती रही और किसी फिल्मी सीन की तरह सीधा ढाबे में जा घुसी.

रेलिंग से टकराकर बाइक सवार सड़क पर गिरे

यह घटना हापुड़ के हाईवे की है. घटना के CCTV वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक पर पिता-पुत्र सवार हाईवे पर जा रहे थे. बाइक तेज रफ्तार में थी. अचानक बाइक बैलेंस खोता है और सीधे सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा जाती है. टक्कर लगते ही पिता और पुत्र उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

हैरानी की बात यह है कि बाइक बिना चालक के ही हाईवे पर दौड़ना शुरू कर देती है. बाइक इतनी तेज थी कि किसी के काबू में भी नहीं आती. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक करीब 100 मीटर तक बिना रुके सड़क पर दौड़ती रही. इसके बाद बाइक सीधे हाइवे से उतरकर सर्विस रोड की तरफ जाती है और वहीं पास के एक ढाबे में घुस जाती है. 

पुलिस ने मामले की जांच शुरु की

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ढाबे में रखी कुर्सियां और सामान बिखर जाते हैं. गनीमत रही कि उस समय ढाबे में बैठे लोग बाइक की दिशा से दूर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. टक्कर के तुरंत बाद ढाबे वाले लोग और राहगीर दौड़कर बाहर आए. वहीं सड़क पर गिरे पिता-पुत्र की भी मदद की गई. दोनों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कोई जानलेवा हालत नहीं है. CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.

Published at : 17 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
