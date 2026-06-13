यूपी के शिक्षण संस्थानों में बनेगा एंटी कन्वर्जन सेल, BHU के प्रोफेसर ने बताया क्यों है जरूरी?

उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के दिशा निर्देश पर राज्य के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है. जिसमें प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में एंटी कन्वर्जन सेल्स यानी धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया जाएगा.अब इसको लेकर वाराणसी के शिक्षाविद ने बताया है यह शिक्षण संस्थानों के लिए जरूरी क्यों है.

बीते दिनों आए कई मामलों के बाद सरकार ने इस पर गंभीरता से कार्रवाई लेने का मन बनाया है. जिसके बाद इस तरह की गाइड लाइन आई है. जबकि शिक्षकों ने इसका स्वागत किया है. जबकि कुछ लोगों ने इसे अप्रत्याशित बताया है.

शिक्षण संस्थानों के लिए जरूरी - डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा

काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि यह उचित फैसला है और शिक्षण संस्थानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी . धार्मिक विषयों के आधार पर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना हो जिससे छात्रों का कोई भी वर्ग प्रभावित हो , इसके दृष्टिगत यह निर्णय उचित है . अपनी बुनियाद से हर कोई छात्र जुड़ा रहे वह भ्रमित ना हो. इसके अलावा एक सुरक्षित माहौल में अपनी संस्कृति को वह जी सके.

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क्या शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक विषय प्रभावी

क्या राज्य के शिक्षण संस्थानों में भी अब धार्मिक विषय प्रभावित रहता है , इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. ज्ञान ने कहा कि - इससे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अनेक लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया है. एक धर्म से दूसरे धर्म के विचारों को बिना किसी मर्यादा के थोपा गया है, लेकिन इस एंटी कन्वर्जन सेल के माध्यम से इस पर रोकथाम लगाई जा सकेगी.

फिलहाल इस मामले में अभी राजनीतिक दलों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.लेकिन माना जा रहा है कि यह मामला तूल भी पकड सकता है.

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