एक दुल्हन, एक मंडप और दो दूल्हे, मुजफ्फरनगर में अपनी-अपनी बारात लेकर पहुंचे दो 'राजकुमार'
Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली में एक ही दुल्हन से शादी के लिए दो दूल्हे अलग-अलग बारातों के साथ आए, लेकिन नाबालिग होने पर पुलिस ने शादी तुरंत रोक दी.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब घटनाओं की कोई कमी नहीं है. हाल ही में मुजफ्फरनगर जिले के खतौली इलाके में यह दिलचस्प खबर सामने आई, जहां एक ही मंडप में, एक ही दुल्हन से शादी करने के लिए अलग-अलग इलाकों से दो दूल्हे अपनी-अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे. यह घटना देशभर में चर्चा का विषय बन गई है.
दुल्हन के घर बैंड बाजों के साथ आए इन दोनों दूल्हों को देखकर दुल्हन के परिवार वाले और आसपास के लोग चौंक गए. एक दूल्हा शामली जिले का था, जबकि दूसरा मेरठ जिले का. दोनों पक्षों ने दावा किया कि उनकी शादी तय है, जिससे मंडप में तनाव और हंगामा शुरू हो गया.
क्या थी असल वजह?
जानकारी के मुताबिक, असल में दुल्हन के माता-पिता ने पहले एक दूल्हे से शादी तय की थी, लेकिन आर्थिक कारणों या अन्य विवादों के कारण यह रिश्ता अचानक रद्द कर दिया गया.
आखिरी मिनट में परिवार वालों ने जल्दबाजी में दुल्हन के लिए एक और दूल्हा तैयार किया. पहले वाले दूल्हे ने सोचा कि उसकी शादी रद्द नहीं हुई है और मुहूर्त के समय पर बारात लेकर आ गया. वहीं दूसरा दूल्हा पहले से ही शादी के मंडप में बैठने के लिए तैयार था. इस वजह से अचानक मंडप में हंगामा शुरू हो गया.
पुलिस ने रोकी शादी
देखते ही देखते अचानक शादी का मंडप पंचायत में बदल गया, जिससे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी. पुलिस ने जब इस बात की तहकीकात की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई.
जांच में पता चला कि दुल्हन नाबालिग है और उसकी उम्र अभी शादी के लिए पूरी नहीं है. इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शादी को तुरंत रोक दिया. आखिरकार दोनों दूल्हों को खाली हाथ अपने-अपने घर लौटना पड़ा.
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Source: IOCL