यूपी में कल इन शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल छुट्टी, योगी सरकार का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में शामिल होने जा रहे शिक्षकों को सरकार एक दिन की विशेष छुट्टी देने जा रही है. तीन नवंबर को होने वाली विशेष टीईटी के लिए संबंधित शिक्षकों को विशेष अवकाश दिया जाएगा. इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. इस सुविधा का लाभ परीक्षा में शामिल होने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को ही मिलेगा.

छह मंडलों में बनाए गए 131 परीक्षा केंद्र

विशेष टीईटी के लिए प्रदेश के छह मंडल में परीक्षा केंद्र बनाए गए है. इनमें लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी शामिल हैं. वही परीक्षा 131 केंद्र पर होनी है. इसमें करीब 70 हजार शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर्स परीक्षा में शामिल होंगे.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है. वर्ष 2010 और उससे पहले नियुक्त करीब 1.41 लाख शिक्षक इस परीक्षा की अनिवार्यता के दायरे में हैं. इनमें से लगभग 80 हजार शिक्षक हाल में आयोजित सामान्य टीईटी में सफलता हासिल कर चुके हैं. बाकी शिक्षकों को विशेष परीक्षा के जरिए पात्रता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है.

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अगस्त 2028 तक पास करना होगा TET

सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है. विशेष टीईटी के बाद करीब चार महीने के भीतर एक और परीक्षा आयोजित किए जाने की तैयारी है. इसमें सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा. आगे से साल में दो बार जनवरी और जुलाई में टीईटी आयोजित करने की व्यवस्था भी की जाएगी. इसी के चलते शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में शामिल होने जा रहे शिक्षकों को सरकार एक दिन की विशेष छुट्टी देने जा रही है.

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