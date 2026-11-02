ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKGMU धर्मांतरण केस की पीड़ित डॉक्टर बोली-'कलमा न पढ़ने पर पीटा, नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई'

KGMU धर्मांतरण केस की पीड़ित डॉक्टर बोली-'कलमा न पढ़ने पर पीटा, नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई'

महिला डॉक्टर ने अपने बयान में एसटीएफ को बताया कि उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई. दोनों कॉलेज के एक कार्यक्रम में एक ही डांस ग्रुप में थे. इसके बाद बातचीत और बढ़ गई.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 02 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण मामले की जैसे-जैसे जांच खुल के सामने आ रही है वैसे-वैसे कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं. जांच में पीड़िता ने एसटीएफ अफसर को बताया कि जेल में बंद आप आई डॉक्टर रमीज ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी. पीड़ित महिला डॉक्टर ने बताया कि 2012 में पहली बार रमीज से बात हुई थी. तब वो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) में पढ़ाई कर रही थी. रमीज ने उसे दीवाली की शुभकामनाएं व्हाट्सऐप पर दी थीं.

महिला डॉक्टर ने अपने बयान में एसटीएफ को बताया कि उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई. दोनों कॉलेज के एक कार्यक्रम में एक ही डांस ग्रुप में थे. इसके बाद बातचीत और बढ़ गई. रमीज और वह एनएनएमसी कॉलेज, आगरा से एमबीबीएस कर रहे थे. रमीज ने आगरा में उसे अपने कमरे पर बुलाया. जहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता रहा. उसने 13 साल तक शोषण किया. रमीज के समर्थन में केजीएमयू के मुस्लिम डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भी रहता था.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सरकारी राशन में बड़ी हेराफेरी, गरीबों के हक का 57 क्विंटल गेहूं-चावल गायब
यूपी में सरकारी राशन में बड़ी हेराफेरी, गरीबों के हक का 57 क्विंटल गेहूं-चावल गायब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राहुल गांधी बंदर की तरह नाच रहे', कांग्रेस नेता को लेकर बृजभूषण सिंह का विवादित बयान
'राहुल गांधी बंदर की तरह नाच रहे', कांग्रेस नेता को लेकर बृजभूषण सिंह का विवादित बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगवान राम-कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद, अयोध्या के संतों ने जताई नराजगी
भगवान राम-कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद, अयोध्या के संतों ने जताई नराजगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर में एसपी केके बिश्नोई का बड़ा एक्शन, खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा
बिजनौर में एसपी केके बिश्नोई का बड़ा एक्शन, खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा

नॉनवेज नहीं बनाया तो पीटा 

पीड़िता ने एसटीएफ अफसरों को अपनी आपबीती सुनते हुए कहा कि वो शुरू से ही शाकाहारी थी. इसकी जानकारी रमीज को भी थी. एक बार पीलीभीत में रमीज और उसके माता-पिता ने मटन बनाने को कहा. उसे नॉनवेज देखकर उल्टियां होती थीं. इसलिए मटन बनाने से मना कर दिया. इससे नाराज हो कर रमीज गुस्सा गया और हैवानों जैसा बर्ताव किया. लात-घूसों से पीटा. फर्श पर पैर पकड़ककर घसीटा. इसके बाद दीवार पर सिर दे मारा. 

लड़के वालों को भेज देता था अश्लील 

महिला डॉक्टर के मुताबिक जब वो रमीज की लवानिया से परेशान हो गई तो अपने घर आगरा चली गई. वह माता-पिता ने शादी के लिए लड़का देखा. इस पर रमीज ने लड़के वालों का नम्बर निकाल कर उसे अश्लील वीडियो भेजकर शादी तुड़वा दी. माता-पिता ने विरोध किया तो उसने उन्हें भी वही अश्लील वीडियो भेज दिया. माता-पिता को धमकाया भी. रमीज ने धमकी देकर फिर लखनऊ बुलवा लिया.

घरवालों ने धर्म बदलने का बनाया दबाव 

पीड़िता के मुताबिक सितंबर 2025 में रमीज अपने पीलीभीत स्थित घर ले गया. वहां रमीज, उसकी मां और पिता ने मिलकर प्रताड़ित किया. सब लोग धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे. रमीज ने फोन कर उसके माता-पिता को भी पीलीभीत बुला लिया. उन्होंने आने से मना कर दिया तो बोला कि आपकी बेटी आत्महत्या करने जा रही है. डरकर माता-पिता आ गए. अगले दिन उन्हें रमीज ने अपने घर बुलाया. इसके बाद धर्मांतरण कराकर निकाह किया. विरोध पर माता-पिता के सामने पीटा.

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
KGMU UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सरकारी राशन में बड़ी हेराफेरी, गरीबों के हक का 57 क्विंटल गेहूं-चावल गायब
यूपी में सरकारी राशन में बड़ी हेराफेरी, गरीबों के हक का 57 क्विंटल गेहूं-चावल गायब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राहुल गांधी बंदर की तरह नाच रहे', कांग्रेस नेता को लेकर बृजभूषण सिंह का विवादित बयान
'राहुल गांधी बंदर की तरह नाच रहे', कांग्रेस नेता को लेकर बृजभूषण सिंह का विवादित बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगवान राम-कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद, अयोध्या के संतों ने जताई नराजगी
भगवान राम-कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद, अयोध्या के संतों ने जताई नराजगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर में एसपी केके बिश्नोई का बड़ा एक्शन, खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा
बिजनौर में एसपी केके बिश्नोई का बड़ा एक्शन, खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?
'ये अहंकार, लालसा', CJP के सौरव दास ने BJP को लेकर अब क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
इंडिया
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
Home Tips
How To Clean Sofa: बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget