KGMU धर्मांतरण केस की पीड़ित डॉक्टर बोली-'कलमा न पढ़ने पर पीटा, नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई'

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण मामले की जैसे-जैसे जांच खुल के सामने आ रही है वैसे-वैसे कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं. जांच में पीड़िता ने एसटीएफ अफसर को बताया कि जेल में बंद आप आई डॉक्टर रमीज ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी. पीड़ित महिला डॉक्टर ने बताया कि 2012 में पहली बार रमीज से बात हुई थी. तब वो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) में पढ़ाई कर रही थी. रमीज ने उसे दीवाली की शुभकामनाएं व्हाट्सऐप पर दी थीं.

महिला डॉक्टर ने अपने बयान में एसटीएफ को बताया कि उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई. दोनों कॉलेज के एक कार्यक्रम में एक ही डांस ग्रुप में थे. इसके बाद बातचीत और बढ़ गई. रमीज और वह एनएनएमसी कॉलेज, आगरा से एमबीबीएस कर रहे थे. रमीज ने आगरा में उसे अपने कमरे पर बुलाया. जहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता रहा. उसने 13 साल तक शोषण किया. रमीज के समर्थन में केजीएमयू के मुस्लिम डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भी रहता था.

नॉनवेज नहीं बनाया तो पीटा

पीड़िता ने एसटीएफ अफसरों को अपनी आपबीती सुनते हुए कहा कि वो शुरू से ही शाकाहारी थी. इसकी जानकारी रमीज को भी थी. एक बार पीलीभीत में रमीज और उसके माता-पिता ने मटन बनाने को कहा. उसे नॉनवेज देखकर उल्टियां होती थीं. इसलिए मटन बनाने से मना कर दिया. इससे नाराज हो कर रमीज गुस्सा गया और हैवानों जैसा बर्ताव किया. लात-घूसों से पीटा. फर्श पर पैर पकड़ककर घसीटा. इसके बाद दीवार पर सिर दे मारा.

लड़के वालों को भेज देता था अश्लील

महिला डॉक्टर के मुताबिक जब वो रमीज की लवानिया से परेशान हो गई तो अपने घर आगरा चली गई. वह माता-पिता ने शादी के लिए लड़का देखा. इस पर रमीज ने लड़के वालों का नम्बर निकाल कर उसे अश्लील वीडियो भेजकर शादी तुड़वा दी. माता-पिता ने विरोध किया तो उसने उन्हें भी वही अश्लील वीडियो भेज दिया. माता-पिता को धमकाया भी. रमीज ने धमकी देकर फिर लखनऊ बुलवा लिया.

घरवालों ने धर्म बदलने का बनाया दबाव

पीड़िता के मुताबिक सितंबर 2025 में रमीज अपने पीलीभीत स्थित घर ले गया. वहां रमीज, उसकी मां और पिता ने मिलकर प्रताड़ित किया. सब लोग धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे. रमीज ने फोन कर उसके माता-पिता को भी पीलीभीत बुला लिया. उन्होंने आने से मना कर दिया तो बोला कि आपकी बेटी आत्महत्या करने जा रही है. डरकर माता-पिता आ गए. अगले दिन उन्हें रमीज ने अपने घर बुलाया. इसके बाद धर्मांतरण कराकर निकाह किया. विरोध पर माता-पिता के सामने पीटा.