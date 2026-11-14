आगराः गर्लफ्रेंड का टीचर से अफेयर का शक, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट, अरेस्ट

आगरा के जगदीशपुरा में कोचिंग संचालक ओपी यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. कोचिंग सेंटर में शिक्षक का शव मिलने के बाद पुलिस कई दिनों तक हत्यारे की तलाश में जुटी रही.

ब्लैक बोर्ड पर लिखे ‘द रेपिस्ट’ ने भी मामले को अलग दिशा देने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे प्रेम संबंध और शक की कहानी सामने आई है, जिसमें आरोपी ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के कोचिंग संचालक से संबंध होने के शक में वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, ओपी यादव आवास विकास में रहते थे और जगदीशपुरा में कोचिंग संचालित करते थे. करीब दो साल पहले युवती उनकी कोचिंग में पढ़ती थी. इसी दौरान युवती और कोचिंग संचालक के बीच संबंध हो गए थे. करीब आठ महीने पहले युवती की मुलाकात निखिल से हुई थी. इसके बाद दोनों रिलेशन में आ गए और युवती निखिल की गर्लफ्रेंड बन गई.

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निखिल ने गर्लफ्रेंड को कोचिंग संचालक के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा

एक दिन निखिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को कोचिंग संचालक के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया था. इसके बाद उसे दोनों के संबंधों पर शक होने लगा और वह लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों के बीच क्या संबंध है.

पुलिस पूछताछ में निखिल ने बताया कि वह कोचिंग संचालक को धमकाने और अपनी गर्लफ्रेंड से उनके संबंधों के बारे में पता करने के लिए गया था. वह अपने साथ चाकू लेकर गया था, जिसकी दो से तीन दिन पहले धार भी रखवाई थी.

'कोचिंग संचालक ने की मारपीट, तब मारी चाकू'

आरोपी का कहना है कि वह चाकू जरूरत पड़ने पर डराने के लिए साथ ले गया था. दो नवंबर के आसपास वह कोचिंग संचालक के पास पहुंचा. वहां दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसी दौरान कोचिंग संचालक ने निखिल के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद गुस्से में निखिल ने पहले उनके सिर पर हमला किया. दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसी दौरान निखिल ने चाकू से कोचिंग संचालक का गला काटकर हत्या कर दी.

मृतक के नाम के साथ बोर्ड पर लिखा 'द रेपिस्ट'

हत्या करने के बाद आरोपी ने कोचिंग के ब्लैक बोर्ड पर मृतक का नाम और ‘द रेपिस्ट’ लिख दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ऐसा पुलिस को गुमराह करने और मामले को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए किया था. हत्या के बाद वह कोचिंग सेंटर को बाहर से बंद करके चला गया.

करीब चार से पांच दिन कोचिंग बंद रही. छह नवंबर को कोचिंग सेंटर से बदबू आने पर दरवाजा खुलवाया गया. पुलिस की मौजूदगी में ओपी यादव का शव बरामद हुआ. इसके बाद थाना जगदीशपुरा में तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम में हत्या दो नवंबर के आसपास होने की जानकारी सामने आई.

पूछताछ में हुआ हत्या का खुलासा

एडिशनल डीसीपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देशन में थाना जगदीशपुरा पुलिस और सर्विलांस टीमों का गठन कर घटना के खुलासे के प्रयास किए गए. पुलिस ने करीब चार कैमरों सहित अलग-अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मैन्युअल इनपुट के आधार पर आरोपी तक पहुंची.

शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज में चेहरा स्पष्ट नहीं होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी. सर्विलांस और मैन्युअल जांच के जरिए वाहन के संबंध में जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद निखिल से पूछताछ की गई और हत्या का खुलासा हुआ.

हत्या करने की योजना बनाकर गया था निखिल- पुलिस

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी का कहना है कि वह हत्या करने की योजना बनाकर गया था. कोचिंग संचालक द्वारा युवती को अश्लील फोटो भेजने और ब्लैकमेल करने की चर्चाओं पर पुलिस ने बताया कि अभी तक जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है.

हत्या के बाद आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिला था, लेकिन उसने युवती को हत्या के बारे में नहीं बताया था. युवती को छह नवंबर को पुलिस के माध्यम से घटना की जानकारी हुई. पुलिस के मुताबिक, युवती की हत्या में भूमिका अभी सामने नहीं आई है और मामले की जांच जारी है.

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