हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर रोक, सरकार ने योजना पर लगाया ब्रेक

यूपी में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर रोक, सरकार ने योजना पर लगाया ब्रेक

UP Smart Meter News: राज्य में स्मार्ट मीटर पर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल बदलाव को रोक दिया है. तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर बदलने पर रोक लगाई गई है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Apr 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को लेकर विवाद बढ़ता देख अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसको लेकर अब नया अपडेट सामने आ रहा है. प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर बदलने पर रोक लगा दी गई है. सरकार द्वारा इस योजना पर फिलहाल ब्रैक लगा दिया गया है. 

राज्य में स्मार्ट मीटर पर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल बदलाव को रोक दिया है. तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर बदलने पर रोक लगाई गई है. विरोध के बीच अब स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन नहीं किया जाएगा. पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.

'सालों से महिलाएं सताई गईं...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर बोलीं विधायक पूजा पाल

यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा फैसला

यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था. इस बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है. 12 अप्रैल को बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्मार्ट मीटरों को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि नए बिजली कनेक्शन अब भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाएंगे. प्रदेश में 3.5 करोड़ मीटर बदलने की योजना बनाई गई थी. जिसको लेकर कार्य शुरू कर दिया गया था. प्रदेश के कई जिलों में मीटर स्थापित कर दिए गए. जिसके बाद बिल में वृद्धि देखते हुए उपभोक्ताओं में गुस्सा पैदा हो गया और विरोध शुरू कर दिया गया.

प्रदेश में अब तक लग चुके हैं इतने स्मार्ट मीटर

प्रदेश में पुराने मीटरों को हटाकर अब तक 78 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं जिसके बाद लगातार विरोध जारी है. आरोप है कि पुराने मीटरों को उपभोक्ताओं की बिना सहमति से प्रीपेड मीटर में बदला जा रहा था. इस बीच इसकी क्वालिटी और ज्यादा बिल आने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार द्वारा 27 हजार करोड़ की लागत से पुराने मीटरों को नए प्रीपेड मीटर में बदला जाना था. इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई खर्च नहीं लिया जाएगा. 

PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 5000 करोड़ रुपये से अधिक की देंगे सौगात

और पढ़ें
Published at : 19 Apr 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर रोक, सरकार ने योजना पर लगाया ब्रेक
यूपी में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर रोक, सरकार ने योजना पर लगाया ब्रेक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 5000 करोड़ रुपये से अधिक की देंगे सौगात
PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 5000 करोड़ रुपये से अधिक की देंगे सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: इस चुनाव में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू, हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला
यूपी: इस चुनाव में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू, हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: शिक्षा का अधिकार बना उम्मीद की नई किरण! CM योगी ने कराया 1.03 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन
शिक्षा का अधिकार बना उम्मीद की नई किरण! CM योगी ने कराया 1.03 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
हेल्थ
Sleep Apnea Risk: स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget