PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 5000 करोड़ रुपये से अधिक की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपने संसदीय वाराणसी दौरे पर आ सकते हैं, पीएम मोदी का यह वाराणसी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी को शुरू कर दी है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार - वाराणसी के एक से दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हजारों करोड़ रुपये परियोजनाओं की सौगात काशी वालों को दे सकते हैं.

इस संबंद में एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. वहीं, वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रमों को लेकर की जाने वाली तैयारी से यह संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौर लगभग तय है.

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5000 करोड़ रुपये अधिक की सौगात देंगे पीएम मोदी

सूत्रों के हवाल से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाराणसी दौरे पर काशी को 5000 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात देंगे, जो बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी होंगी. काशी और आसपास के जनपद में जिन प्रोजेक्ट कार्य का निर्माण कार्य पूरा हो गया है उनके शुभारंभ की रूपरेखा तैयार की जा रही है.

पीएम मोदी काशी में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में काशी के संभावित दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारीयों की तरफ से जगह को निर्धारित करने का भी कार्य तेजी से किया जा रहा है. बहुत जल्द उस कार्यक्रम स्थल को भी तय कर लिया जाएगा. ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के मंच से क्या अहम बात कहते हैं.

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