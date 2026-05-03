मेरठ में घर के बाहर खड़े युवक को मारी गोली, अस्पताल में भी समय पर नहीं मिला इलाज

मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए, जहां दिनदहाड़े एक 18 साल युवक को घर के बाहर गोली मार दी गई. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना सद्दीकनगर स्थित डॉ. बलजीत वाली गली की बताई जा रही है.

कहासुनी होने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमन नाम का युवक खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर गली में खड़ा था. इसी दौरान उसे किसी का फोन आया, जिसके बाद वह घर से बाहर आया. बताया जा रहा है कि तभी बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर अमन से उनकी कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने अमन पर गोली चला दी. गोली लगते ही अमन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी मौके से फरार हो गए.

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पुलिस को बताने पर ही मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर

घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और स्थानीय लोग तुरंत घायल अमन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उसे समय पर इलाज नहीं मिला और काफी देर तक उसे इंतजार करना पड़ा. उनका कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बाद ही अमन को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है.

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