हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल, कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की

Muzaffarnagar News: कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल, कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की

Muzaffarnagar News In Hindi: केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 21 दिवसीय 'किसान नौजवान बचाओ यात्रा' को जिला प्रशासन ने बिना अनुमति का हवाला देते हुए रोक दिया.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 03 May 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 21 दिवसीय 'किसान नौजवान बचाओ यात्रा' शनिवार (2 मई ) देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां कंपनी बाग पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. इस यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी और यह मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली के रास्ते लखनऊ तक जाने वाली थी.

जिला प्रशासन से बिना अनुमति यात्रा निकालने पर रोका

जैसे ही यात्रा कंपनी बाग पहुंची, जिला प्रशासन और पुलिस ने बिना अनुमति यात्रा निकालने का हवाला देते हुए इसे रोक दिया. पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. मौके पर पहले से तैनात पुलिस बल ने यात्रा को चारों ओर से घेर लिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद धक्का-मुक्की भी हुई. हालात को काबू में करने के लिए तीन थानों की पुलिस टीम को मौके पर लगाया गया था. पुलिस की सख्ती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मथुरा के बाद अब हापुड़ में बंदरों का आतंक, मॉर्निंग वॉक पर गए व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला

कंपनी बाग और आसपास के इलाकों में  भारी पुलिस बल तैनात

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है और शांतिपूर्ण यात्रा को जबरन रोका गया है. वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली या यात्रा निकालना नियमों के खिलाफ है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.

घटना के दौरान कंपनी बाग और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई. देर रात तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात को नियंत्रित रखने का दावा किया है.

बीजेपी छोड़ सपा में जाएंगे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह? बेटे प्रतीक ने बताया पूरा प्लान

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल, कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की
कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल, कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी से मिली राहत, 10 डिग्री गिरा तापमान
वाराणसी में चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी से मिली राहत, 10 डिग्री गिरा तापमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत के दोघट में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, 3 पुलिसकर्मी निलंबित; हत्या का मुकदमा दर्ज
बागपत के दोघट में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, 3 पुलिसकर्मी निलंबित; हत्या का मुकदमा दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Trump Visit to China: ट्रंप की Xi Jinping से मुलाकात, क्या होगा बड़ा डील? | America | Asia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
बिहार
बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद
बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह को फिर हुआ प्यार, पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं एक्ट्रेस?
अक्षरा सिंह को फिर हुआ प्यार, पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं एक्ट्रेस?
क्रिकेट
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
यूटिलिटी
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
हेल्थ
Heart Attack Recovery: रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget