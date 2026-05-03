कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल, कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की

केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 21 दिवसीय 'किसान नौजवान बचाओ यात्रा' शनिवार (2 मई ) देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां कंपनी बाग पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. इस यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी और यह मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली के रास्ते लखनऊ तक जाने वाली थी.

जिला प्रशासन से बिना अनुमति यात्रा निकालने पर रोका

जैसे ही यात्रा कंपनी बाग पहुंची, जिला प्रशासन और पुलिस ने बिना अनुमति यात्रा निकालने का हवाला देते हुए इसे रोक दिया. पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. मौके पर पहले से तैनात पुलिस बल ने यात्रा को चारों ओर से घेर लिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद धक्का-मुक्की भी हुई. हालात को काबू में करने के लिए तीन थानों की पुलिस टीम को मौके पर लगाया गया था. पुलिस की सख्ती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

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कंपनी बाग और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है और शांतिपूर्ण यात्रा को जबरन रोका गया है. वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली या यात्रा निकालना नियमों के खिलाफ है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.

घटना के दौरान कंपनी बाग और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई. देर रात तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात को नियंत्रित रखने का दावा किया है.

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