उत्तराखंड: अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिलीं 161 जिलेटिन रॉड, जांच में जुटी पुलिस

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डबरा के पास बच्चों को जंगल में संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं. बच्चों ने इसकी जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को दी, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने तत्काल थाना सल्ट को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही सल्ट पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेरकर सुरक्षित कर दिया.

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कुल 161 जिलेटिन की रॉड बरामद की गईं. शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. विशेषज्ञ टीमों ने संदेहास्पद सामग्री के सैंपल एकत्र किए, जिन्हें आगे वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज

इस पूरे मामले में थाना सल्ट में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जिलेटिन की रॉड वहां किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लाई गई थीं. पुलिस के अनुसार सामान्यतः जिलेटिन रॉड का इस्तेमाल सड़क निर्माण और पत्थर तोड़ने जैसे कार्यों में किया जाता है, लेकिन स्कूल क्षेत्र के पास इनका मिलना संदेह पैदा करता है.

पुलिस हर पहलू पर कर रही है जांच

एसएसपी अल्मोड़ा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि फिलहाल किसी भी प्रकार की आशंका या अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने जनमानस से अपील की है कि सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस उन्हें सार्वजनिक करेगी. पुलिस टीम स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि जिलेटिन रॉड लाने वालों तक जल्द पहुंचा जा सके. इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है.