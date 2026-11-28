उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा और कांग्रेस में गठबंधन के बीच जारी रार के बीच कांग्रेस में आपस में नाराजगी देखने को मिल रही है. मौजूदा प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उनके रवैये की आलोचना की है.

उन्होंने पूर्व प्रभारी अविनाश पांडेय की तारीफ की और कहा, "वो बहुत अनुभवी व्यक्ति थे और बहुत सहजता के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे. अहंकार नाम की चीज उनके इर्द-गिर्द कहीं नहीं थी. हर कार्यकर्ता की बात सुनते थे। हम लोग भी तमाम तरीके से उनसे अपनी बात कहते थे. गुस्से में भी कहते थे, तब भी वो मुस्कुरा के ही सुनते थे, उसका हल भी निकालने का प्रयास करते थे. अनुभवी व्यक्ति थे उनको संगठन का अनुभव था."

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मौजूदा टीम पर सवाल

राकेश राठौर ने आगे कहा कि उस समय अजय राय, अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ सांसदों की जो टीम बनी थी, वह पूरी ताकत से कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही थी. अचानक बदलाव होने के बाद अहंकारी रवैया अपनाया गया, जो पार्टी के लिए नुकसानदायक है.

राजेंद्र पाल गौतम से हो रहा नुकसान

यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम के रवैये से नुकसान के सवाल पर राठौर ने कहा, "नुकसान साफ-साफ दिख रहा है. कहां गठबंधन की बात हो रही थी, कहां 200 प्लस की बात हो रही थी, कहां 26 सीटों की घोषणा होके रह गई. रोज बयानबाजी हो रहा है, रोज अजीब तरीके की बातें हो रही हैं. कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति है. चुनाव लड़ने वाले लोगों को कुछ पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, गठबंधन होगा नहीं होगा. तो ये तो अनिर्णय की स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस को इन्होंने फंसा दिया."

इमरान मसूद पर टिप्पणी से इनकार

इसके साथ ही सीतापुर सांसद ने, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों को लेकर कहा, “इमरान मसूद जी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं. वे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं और उनका काफी बड़ा जन-आधार है. इसलिए उनके किसी भी बयान पर मेरी ओर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.”

बयानबाजी पर लगाम की जरूरत

सपा से गठबंधन को लेकर जारी बयानबाजी पर रोक लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा, “यह बिल्कुल सही बात है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए. मुझे लगता है कि 30 तारीख से इस पर लगाम लग जाएगी.”

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