अमेठी का दारोमदार किस पर! स्मृति ईरानी गईं राज्यसभा तो उठेंगे ये 3 सवाल, क्या है जवाब?

उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 में उच्च सदन यानी राज्यसभा की 10 सीटें खाली हों रहीं हैं. इन 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ठीक-ठाक सियासी जंग होने के आसार हैं. जो 10 सीटें रिक्त हो रहीं हैं उसमें 8 बीजेपी, 1 सपा और 1 बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं.

बीजेपी खेमे के संदर्भ में दावा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहीं स्मृति ईरानी का राज्यसभा जाना तय है. हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है. बीजेपी नेताओं ने 28 सितंबर को ही एक बैठक की है, जिसमें राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है.

हालांकि अगर स्मृति, राज्यसभा जाती हैं तो उससे तीन सियासी सवाल उठ रहे हैं.

1- क्या अमेठी का दारोमदार बीजेपी किसी और को देगी?

2- क्या स्मृति एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA नीत केंद्र सरकार के कैबिनेट में शामिल होंगी?

3- क्या स्मृति को यूपी में कोई अहम भूमिका मिलेगी?

आइए अब इन तीनों सवालों के जवाब खोजते हैं.

अमेठी का दारोमदार किस पर?

अगर स्मृति को राज्यसभा भेजा जाता है तो संभव है कि अमेठी में बीजेपी कोई नया चेहरा उतारे, लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वह अमेठी से पूरी तरह अलग हो जाएंगी. साल 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वह अमेठी के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रही हैं और अगस्त 2026 में उन्होंने अमेठी बीजेपी नेताओं के साथ 2027 की तैयारियों को लेकर बैठक भी की थी.

साल 2027 के संदर्भ में बात करें तो जब से उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है तब से अमेठी जिले और आसपास की विधानसभाओं के दावेदारों के लिए टिकट के लिए दिल्ली परिक्रमा शुरू कर दी है और वह स्मृति की गुडबुक्स में रहने की कोशिश में है.

एक संभावना यह भी है कि अभी लोकसभा चुनाव करीब ढाई साल दूर हैं. अगर संगठन को यह महसूस हुआ कि अमेठी में स्मृति के अलावा कोई और कांग्रेस के किले को भेदने में अक्षम है तो हो सकता है बीजेपी नेता को ही प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए. बीजेपी पहले भी राज्यसभा के हाईप्रोफाइल चेहरों को लोकसभा के चुनाव में उतार चुकी है.

हालांकि जानकार यह भी बताते हैं कि इस फैसले के पहले यूपी चुनाव 2027 में आए परिणाम और राज्य में बीजेपी के संख्याबल पर भी नजर रहेगी. ताकि राज्यसभा सीट पर उप चुनाव की स्थिति में खेल बिगड़ न जाए.

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से भूमिका?

राज्यसभा में आने के बाद स्मृति की केंद्र सरकार में वापसी का रास्ता खुल सकता है. साल 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने से लेकर 2024 में अमेठी से हारने तक... वह पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं. चूंकि राज्यसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है.

यूपी स्थित महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, बीते साल दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. बीजेपी में एक व्यक्ति, एक पद का विधान हैं. ऐसे में चौधरी का केंद्रीय मंत्री मंडल से जाना तय माना जा रहा है. अब सवाल है कि पंकज की जगह यूपी से कौन जाएगा? हालांकि यहां एक सवाल यह भी है कि अगर स्मृति केंद्रीय कैबिनेट में जाती हैं तो क्या वह राष्ट्रीय महामंत्री पद का जिम्मा छोड़ेंगी?

यूपी में मिलेगी जिम्मेदारी?

स्मृति ईरानी का नाम बीजेपी के प्रखर वक्ताओं में से एक है. पंजाबी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी... ये वो भाषाएं हैं जिन पर स्मृति की पकड़ बिल्कुल मातृभाषा की तरह है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ईरानी ने राज्य में कई जगहों पर पार्टी के प्रचार का मोर्चा संभाला था. इसके साथ ही हाल फिलहाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों जैसे असम, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने उनको प्रचार का जिम्मा सौंपा. ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर स्मृति राज्यसभा गईं तो 2027 के चुनाव में उन्हें राज्य में चुनाव संबंधी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है.

कांग्रेस को खुला मैदान देगी बीजेपी?

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगर स्मृति ईरानी अभी राज्यसभा जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी. आज के समय में अमेठी में उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. भले ही 2024 का चुनाव हारने के वह अमेठी आती-जाती रही हैं, लेकिन साल में हार 2014 के बाद जिस तरह की सक्रियता उन्होंने दिखाई थी, वह अब नजर नहीं आती. वह लगातार अमेठी से जुड़े मुद्दे उठाती रही थीं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने काफी पहले से ग्राउंड तैयार किया था, जिसका फायदा उन्हें मिला और उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया.

वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक साल 024 के लोकसभा चुनाव के बाद वह अमेठी में उतनी सक्रिय नहीं रहीं. दो साल हो चुके हैं, लेकिन उनके अमेठी आमद-ओ-रफ्त कम हुई है और अमेठी से उनके बयान भी पहले की तरह सामने नहीं आए. इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उस दौरान संगठन या सरकार में उनके पास कोई पद नहीं था. लेकिन अगर अब राज्यसभा के लिए उनका नाम आता है, तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती अमेठी और रायबरेली में ऐसा उम्मीदवार तलाशने की होगी, जो कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से लड़ सके. स्मृति ईरानी से बड़ा चेहरा फिलहाल बीजेपी के पास अमेठी में नजर नहीं आता, जो उनकी जगह ले सके.

पार्टी को ऐसा कद्दावर चेहरा चाहिए जो...

उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसा कद्दावर चेहरा चाहिए, जो भले ही गांधी परिवार के बराबर का न हो, लेकिन कम से कम अमेठी की जनता के बीच उसकी पहचान और पकड़ हो. डमी कैंडिडेट से बात नहीं बनने वाली है. ऐसा चेहरा नहीं मिला तो यह कांग्रेस को अमेठी में खुला स्पेस देने जैसा होगा. नेताओं की कमी बीजेपी में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वह कौन सा चेहरा होगा, जो अमेठी में कांग्रेस को टक्कर दे सके. स्मृति ईरानी ने वहां अपनी जमीन बनाई थी और जब वह अमेठी में सक्रिय हुई थीं, तब बीजेपी का वहां उस स्तर का संगठन भी नहीं था.