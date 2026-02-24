हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा

UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा

UP Elections 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने I-PAC को जिम्मा सौंपा है. आई पैक पर ही बीते दिनों में पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था.

By : विवेक राय | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 24 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा आई-पैक को दिया है. यह वही कंपनी है जिस पर बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में छापा मारा था. सूत्रों के अनुसार आईपैक की एक टीम लखनऊ पहुंच कर अपना काम शुरू कर चुकी है. बता दें आईपैक के साथ ही शोटाइम भी अखिलेश यादव के चुनाव मैनेजमेंट से जुड़ा कम कर रही है.

घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों के अनुसार चुनावी मैनेजमेंट की कमान संभालने को लेकर बीते दिनों सपा आलाकमान और कंपनी के बीच लंबी मुलाकात हो चुकी है. अलग-अलग मौकों पर बैठकों के बाद चुनाव से जुड़ा काम आईपैक को दिया गया है.

यूपी में सपा के लिए किन सीटों पर होगा आई-पैक का फोकस?

सूत्रों के अनुसार I-PAC को प्राथमिक तौर पर उन सीटों पर काम करने के लिए कहा गया है जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी कम मार्जिन से चुनाव हारी थी. उम्मीदवारों के चयन जातिगत गणित और दूसरी संभावनाओं को लेकर I-PAC को रिसर्च करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है.

I-PAC के साथ ही शो टाइम को भी काम दिया गया है. शो टाइम वह कंपनी है जो पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर चुकी है. शो टाइम ने महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और इस समय तमिलनाडु में एडीएमके के लिए काम कर रही है.

बता दें समाजवादी पार्टी वर्ष 2012 के बाद से 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है. 2017 में जहां उसकी सीटों की संख्या 47 थी तो वहीं 2022 में सीटों की संख्या बढ़कर125 हुई हालांकि अखिलेश सरकार में नहीं आ सके.

वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 36 सीटें हासिल की थीं. इसके बाद से अखिलेश को उम्मीद है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी करेगी. इसके लिए सपा चीफ पीडीए के फॉर्मूले पर चल रहे हैं.

Published at : 24 Feb 2026 03:21 PM (IST)
