पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रूस जाएंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जानें- क्यों?

संस्कृति मंत्रालय रूस के काल्मिकिया में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा (कपिलवस्तु) के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाने जा रहा है. भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों को रूस में प्रदर्शित करने वाले प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे.

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "मुझे रूस के काल्मिकिया जाने का अवसर मिला है और मैं प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करूंगा. इस तरह से सेवा करना मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है."

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. उन्हें दुनिया के 27 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन देशों में पहले पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लग चुकी है. इसमें थाईलैंड, मंगोलिया और वियतनाम हैं. मुझे रूस के एक गणराज्य काल्मिकिया जाने का मौका मिला है. यह मेरे लिए गर्व की बात है.

कोई महिषासुर की आराधना नहीं करता- डिप्टी सीएम

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जीएसटी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में पूछे गए सवालों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या जो विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं, वो सकारात्मक राजनीति नहीं है. वो सकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं, नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं. नवरात्रि में लोग मां दुर्गा की आराधना करते हैं, कोई महिषासुर की आराधना नहीं करता है.

उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पवित्र समय है और जीएसटी के माध्यम से बचत का एक अवसर लोगों के लिए आया है. भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए और दुनिया पर निर्भरता कम करने के लिए जो हमें जरूरत है, वैसे सामान हम अपने देश में बनाएं और जो हमें खरीदना है, वो अपने देश में बना हुआ खरीदें.

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बातें कही हैं. उनकी बातों का सभी को स्वागत करना चाहिए. उसमें भी अगर कोई कमी खोजना है, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें.