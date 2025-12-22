भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालने के बाद राज्य इकाई के विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार, 22 दिसंबर को पंकज ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे विनय कटियार से मुलाकात की है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज के सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अधिकृत पेज से यह तस्वीर पोस्ट हुई. तस्वीर के साथ लिखा गया- आज लखनऊ में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद विनय कटियार से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण विषयों चर्चा हुई. भाजपा के एक समर्पित, अनुभवी एवं कर्मठ नेता के रूप में उनका दीर्घ राजनीतिक अनुभव हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का अमूल्य स्रोत है.

महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद पंकज ने लिखा कि उनके विचार, दृष्टिकोण और संगठन के प्रति समर्पण से हमें नई ऊर्जा और दिशा मिलती है. हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके अनुभवों से सीख लेकर संगठन तथा अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे.

क्या है पंकज की मुलाकात के निहितार्थ?

यूपी बीजेपी चीफ पंकज के कटियार से मुलाकात के बाद अब सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं. माना जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज, जाति के सभी नेताओं को साथ लाने के लिए अभी से जुट गए हैं. इसी कड़ी में उन्होंने राज्यसभा के पूर्व सांसद से मुलाकात की.

पंकज के इस कदम से यह संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी की यूपी इकाई में हाशिये पर पहुंच चुके नेताओं को भी साथ लाया जाएगा. कटियार न सिर्फ कुर्मी जाति से आते हैं बल्कि वह राज्य इकाई में हिन्दुत्व के ब्रांड एबेंसडर्स में एक हैं.

कटियार से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि पंकज कुर्मियों को साथ लाने की कवायद में अभी से जुट गए हैं. जानकारों का मानना है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मियों के दूर जाने की वजह से बीजेपी को जो नुकसान हुआ, उसे वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव और वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मद्देनजर दूर किया जा सके.