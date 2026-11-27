ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण की गुरुवार को हुई 94वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. बैठक में आवासीय आवंटियों को भवन निर्माण के लिए एक साल की अतिरिक्त मोहलत देने, औद्योगिक सेक्टरों में जमीन उपलब्ध कराने, नई औद्योगिक योजनाओं और विकास कार्यों समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और यीडा के अध्यक्ष आलोक कुमार ने की. प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए. बोर्ड बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आवासीय भूखंड आवंटियों को राहत देने का रहा. प्राधिकरण के आवासीय सेक्टरों में कुछ भूखंडों पर किसानों के विवाद और न्यायालयों के आदेश की वजह से सड़क, सिविल और बिजली संबंधी जरूरी विकास कार्य नहीं हो सके हैं. ऐसे में आवंटियों को लीज डीड निष्पादित कराने के बाद भवन निर्माण के लिए मिलने वाली निशुल्क समयसीमा 31 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2027 कर दी गई है.

बोर्ड ने 'यीडा वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2026' को दी मंजूरी

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 को अंगीकृत किया है. बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद प्राधिकरण इस योजना के तहत सेक्टर चिह्नित करने, भूखंड नियोजित करने और ब्रोशर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. वहीं, इन्वेस्ट यूपी से प्राप्त लैंड फैसिलिटेशन लेटर और निवेश सारथी पोर्टल पर मिले निवेश प्रस्तावों को देखते हुए सेक्टर-4 और आठ-ई में औद्योगिक भूखंडों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जाएगी.

बोर्ड ने यीडा क्षेत्र में कचरा प्रबंधन और विमान सुरक्षा से जुड़े नियमों के अनुपालन के लिए ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन 'यीडा वेस्ट मैनेजमेंट (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) बायलॉज-2026' को भी मंजूरी दी. इसमें एनजीटी के आदेशों, डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमान सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने का प्रावधान है.

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स्थापित संस्थानों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने को स्वीकृति

पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित संस्थानों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. यह काम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) से अनुमोदित संस्था के माध्यम से किया जाएगा. मास्टर प्लान-2041 को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया. जिसमें पानी की आपूर्ति और सीवरेज मास्टर प्लान शामिल हैं. आगरा अर्बन सेंटर के महायोजना-2041 के ड्राफ्ट प्रतिवेदन और भू-उपयोग मानचित्र को भी मंजूरी दी गई. इसे अंतिम अनुमोदन के लिए उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जाएगा.

ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जिकरपुर गांव से टप्पल कट तक यमुना एक्सप्रेस—वे के साथ हॉलेज रोड की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया. यह मार्ग जिकरपुर को सीधे अलीगढ़-पलवल राजमार्ग से जोड़ता है. इस परियोजना पर करीब 665.64 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है.

बोर्ड ने 12 अक्तूबर 2026 के शासनादेश के तहत जारी मॉडल भवन विनियम-2026 को भी अंगीकृत कर लिया. वहीं, प्राधिकरण में कॉरपस फंड की धनराशि खर्च करने के लिए नियमावली तैयार की गई है. इसमें वन टाइम लीज रेंट, ट्रांसफर चार्ज, रेस्टोरेशन चार्ज, एक्सटेंशन चार्ज, प्लान प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट पेनल्टी, कंप्लीशन फीस और पानी-सीवर कनेक्शन समेत विभिन्न मदों को शामिल किया गया है.

14281 किसानों को आबादी भूखंड देने का किया प्रकाशन

किसानों को आबादी भूखंड देने और अतिरिक्त मुआवजे के मामले में भी प्राधिकरण ने प्रगति की जानकारी दी. अभी तक कुल 14,281 किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने के लिए प्रकाशन किया जा चुका है. इनमें से 11,229 किसानों को आरक्षण पत्र जारी किए गए हैं और 5,147 भूखंड विभिन्न सेक्टरों में नियोजित किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर(नो लिटिगेशन इंसेंटिव) के तहत करीब 3,183.13 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किए जा चुके हैं.

चालू वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण पर 4985.47 करोड़ रुपये खर्च

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 अक्तूबर तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां 1746.38 करोड़ रुपये थीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 अक्तूबर 2026 तक यह बढ़कर 7071.48 करोड़ रुपये हो गईं. यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब चार गुना है.

चालू वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित 8000 करोड़ रुपये के बजट में से 4985.47 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसमें जेवर एयरपोर्ट परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 565.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. निर्माण एवं विकास कार्यों पर 383 करोड़ रुपये और विशेष परियोजनाओं के लिए एनएचएआई को 555.38 करोड़ रुपये दिए गए हैं.