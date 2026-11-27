उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपीएसएसएससी द्वारा नवचयनित 1,594 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि कल मैं लखनऊ में 'मुन्ना भाई गैंग के एक सरगना' का बयान पढ़ रहा था. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं होती थी. उस समय नियुक्तियों में होने वाली धांधली पर ही फिल्म 'मुन्ना भाई' आधारित थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले अगर कोई नियुक्ति होती भी तो आज यहां मौजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता. उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों में भर्तियों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार होता था. एक ऐसा टॉपर भी था, जो हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में तीसरी श्रेणी से पास हुआ था, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में टॉप करा दिया गया.

'सैफई सिंडिकेट नियुक्ति पत्रों की गिनती नहीं कर पाएगा'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने साढ़े नौ साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीन गुना कर दिया है. 12.5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था आज 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह 50 हजार नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है. नियुक्ति पत्र वितरण की हमारी गति को सैफई सिंडिकेट गिन नहीं पाएगा. वहां नोट गिनने के अलावा और कुछ नहीं गिनते हैं.

सपा के 30 लाख नौकरियां देने के वादे पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अब कह रहे हैं कि 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन नौजवान पूछ रहा है कि जब सत्ता में थे तब क्या किया. प्रदेश की जनता ने पिछली सरकारों को उनके पापों की सजा दी है और आगे भी देती रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियां देकर किसी पर कृपा नहीं कर रही, बल्कि युवाओं के परिश्रम का सम्मान कर रही है.

मुख्यमंत्री ने सपा सरकार के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की पहचान उपद्रव प्रदेश के रूप में होती थी. चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे और नियुक्ति पत्र मुन्ना भाई लेकर जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को अपनी बपौती समझा और जितना लूट सकते थे, उतना लूटा.

सीएम योगी ने कहा कि सपा के नेता शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं थे और बजट का बंदरबांट होता था. इसी वजह से उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में शामिल था.

'167 करोड़ का बजट था, खर्च हो गए 1400 करोड़'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का बजट 167 करोड़ रुपये था, लेकिन 1400 करोड़ रुपये खर्च हो गए और योजना अधूरी रह गई. कार्रवाई हुई तो पता चला कि आदेश मौखिक दिए गए थे. नीचे के कर्मचारी जेल चले गए, जबकि पैसा लूटने वाले बड़े लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में संपत्तियां बनाकर ऐश कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि वे अपने काम में ईमानदारी बरतें. उन्होंने कहा कि यहां वित्त से जुड़े ऑडिटर और अकाउंटेंट भी हैं. कोई सरकार या वरिष्ठ अधिकारी गलत काम करने के लिए कहे तो साफ मना कर देना.

'सपा पेशेवर गुंडों को पालती थी'

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज यह क्षेत्र निवेश का सबसे बड़ा केंद्र है. 2017 से पहले निवेशकों के सामने सुरक्षा का संकट था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा पेशेवर गुंडों को पालती थी और अपने गुर्गों को लूट-खसोट की छूट देती थी. उनकी सरकार ने सख्ती करके चार लाख लोगों को आवास दिलाने का काम किया है.

सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में कट्टा और बम बनाए जाते थे, जबकि आज लखनऊ में दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें बन रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम युवाओं को पढ़ाएंगे और उन्हें अवसर नहीं देंगे तो वे दक्षिण भारत की ओर जाएंगे. आज उत्तर प्रदेश का युवा प्रदेश में ही रोजगार हासिल कर रहा है और यही यूपी की नई पहचान है.

'अखिलेश जी को गिनती आती हो तो 10 लाख नियुक्ति पत्र दे चुके होंगे'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के 30 लाख नौकरियां देने के वादे पर फिर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को गिनती आती हो तो हम 10 लाख नियुक्ति पत्र दे चुके होंगे. उन्होंने सपा प्रमुख से पूछा कि अपनी चार सरकारों के दौरान कितने नियुक्ति पत्र दिए, यह भी बताना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल भविष्य की बात करने से काम नहीं चलेगा, अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का हिसाब भी देना होगा.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति पिछली सरकारों के कामकाज को जानता है. जब आपका अतीत अच्छा नहीं है तो भविष्य भी अच्छा नहीं हो सकता. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सरकार को रुकना नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है.