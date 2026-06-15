उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा, दादरी और जेवर की तीन सीटें शामिल है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं थी.

आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में अपनी रणनीतियां बना रही हैं. बीजेपी जहां एक तरफ तीनों पर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है तो वहीं विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है.

गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट पर अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह विधायक हैं. साल 2022 के चुनावी नतीजों में उन्हें 2,44,319 वोट मिलें थे.

हालांकि, 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है. बीजेपी ने यहां से तीन विधानसभा (2012, 2017 और 2022) के चुनाव और 2014 के उपचुनाव में जीत दर्ज की.

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गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल सिंह नागर विधायक हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2,18,068 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी. साल 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के तेजपाल नागर ने 1,41,226 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है.

दो विधानसभा चुनावों से जेवर में बीजेपी का कब्जा

गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के धीरेंद्र सिंह विधायक हैं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1,17,205 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. इसी तरह साल 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के धीरेंद्र सिंह ने 1,02,979 वोट हासिल कर जीत दर्ज की.

SIR के बाद कितनी रह गई मतदाताओं की संख्या?

गौतम बुद्ध नगर में एसआईआर के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 1,505,082 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,23,304 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,62,708 है, वहीं अन्य मतदाताओं की संख्या कुल 50 है. इनमें नोएडा में कुल मतदाता 5,87,195 हैं जिनमें पुरुष 3,24,477, महिला 2,62,708 और अन्य मतदाताओं की संख्या कुल 10 है.

गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 3,12,683 है. इनमें पुरुष मतदाता 1,70,583, महिला मतदाता 1,42,094, अन्य मतदाताओं की संख्या कुल 6 है. इसी तरह दादरी विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 6,05,204 है जिनमें पुरुष मतदाता 3,28,244, महिला मतदाता 2,76,926 और 34 अन्य मतदाता शामिल हैं.

किस विधानसभा में किस जाति के कितने मतदाता?

साल 2022 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार नोएडा में जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राह्मण-1,50,000, वैश्य 1,20,000, मुस्लिम 70,000, यादव 40,000, गुर्जर 50,000, ठाकुर 40,000, एससी 70,000, पंजाबी 60,000, जाट 10,000 और अन्य 80,000 मतदाताओं की संख्या है.

इसी तरह दादरी मे जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो गुर्जर 2,00,000, ब्राह्मण 70,000, ठाकुर 35,000, एससी 65,000, मुस्लिम 65,000, जाट 10,000, वैश्य 40,000, यादव 15,000, और अन्य पिछड़ा वर्ग 60,000 मतदाताओं की संख्या है.

अगर बात करें विधानसभा सीट जेवर की तो जेवर में ठाकुर 70,000, गुर्जर 70,000, जाट 25,000, ब्राह्मण 25,000 एससी 80,000 मुस्लिम 30,000, वैश्य 15,000, अन्य पिछड़ा वर्ग 30, 000 मतदाताओं की संख्या है.

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बता दें इसी साल मार्च में सपा चीफ अखिलेश यादव ने दादरी में रैली की थी. इसके साथ ही बीजेपी ने जेवर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के साथ अपनी चुनावी सभाओं की औपचारिक शुरुआत की थी.