हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWorld Elder Abuse Awareness Day: विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी का संदेश, वृद्धों के लिए किए बड़े ऐलान

World Elder Abuse Awareness Day: विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी का संदेश, वृद्धों के लिए किए बड़े ऐलान

World Elder Abuse Awareness Day: विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं. यह मन को व्यथित करता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रदेशवासियों के नाम बुजुर्गों को लेकर भावुक संदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं. यह मन को व्यथित करता है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्थिति क्यों आई? आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए.

सीएम योगी ने कहा कि बाल-बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले उम्र के चौथे पड़ाव पर अकेले पड़ जाते हैं. आज की जीवनशैली में युवा घर से दूर काम करते हैं. इच्छा होने पर भी वृद्ध माता-पिता की सेवा के लिए घर में कोई नहीं होता. उन्होंने कहा कि उम्र के अमृतकाल में वृद्धजनों को अपनत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है. दुर्भाग्य से समाज ऐसे समय का साक्षी बन रहा है, जब अपनों का दुर्व्यवहार भी उन्हें सहना पड़ता है.

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, पहाड़ों में सफर करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह

सीएम योगी ने भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में माता-पिता और गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है. आपने भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनी होगी. उन्होंने अपने पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के समक्ष समस्त जगत की परिक्रमा की चुनौती रखी. तब, भगवान गणेश ने माता-पिता को ही संपूर्ण सृष्टि मानकर उनकी परिक्रमा कर ली.

भगवान श्री राम माता-पिता का मान रखने के लिए स्वीकारा 14 वर्ष वनवास

सीएम ने कहा कि भगवान श्री गणेश ने यह संदेश दिया कि माता-पिता के चरणों में ही समस्त लोकों एवं तीर्थों का वास है. बुद्धि, श्रद्धा एवं संस्कार से परिपूर्ण इसी दृष्टिकोण ने भगवान गणेश को प्रथम पूल्य होने का गौरख प्रदान किया. श्रवण कुमार की कथा तो हम सभी को ज्ञात है. भगवान श्रीराम तो माता-पिता का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करने से भी विचलित नहीं हुए.

सनातन में बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की है परंपरा

उन्होंने कहा कि सनातन धार्मिक रीति-रिवाजों, सामाजिक परंपराओं, पारिवारिक संबंधों एवं मूल्यों पर आधारित जीवनशैली है. सनातन में बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की परंपरा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि वे हमारे अनुभव, संस्कृति और जीवन मूल्यों के सच्चे धरोहर हैं. वृद्धलनों का सम्मान केवल संस्कार नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सभ्यता की पहचान है.

वृद्धों को 15 सौ रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा

सीएम ने बताया कि वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने ₹1,500 प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है. निराश्रित महिलाओं को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें. उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं सभी वृद्धजनों से आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि आपने परिवार, समाज और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अवश्य अपनाएं. संयोग से इस वर्ष 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की थीम भी 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है. यह केवल एक थीम नहीं, बल्कि वृद्धजनों के सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का वैश्विक संकल्प है."

राम मंदिर चढ़ावा मामला: अयोध्या पहुंचेगी SIT की टीम, 15 दिन में देगी फाइनल रिपोर्ट

Published at : 15 Jun 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath World Elder Abuse Awareness Day LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
World Elder Abuse Awareness Day: विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी का संदेश, वृद्धों के लिए किए बड़े ऐलान
विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी का संदेश, वृद्धों के लिए किए बड़े ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने दोनों ओर से घेरा! अयोध्या में फिर फंसी बीजेपी?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने दोनों ओर से घेरा! अयोध्या में फिर फंसी बीजेपी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऐसी तकरीर न दें जिससे समाज में..', मौलाना कल्बे जव्वाद ने दी असदुद्दीन औवेसी को कड़ी हिदायत
'ऐसी तकरीर न दें जिससे समाज में...', मौलाना कल्बे जव्वाद ने दी असदुद्दीन औवेसी को कड़ी हिदायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार, वायरल ऑडियो विवाद से है जुड़ा मामला
उत्तराखंड: पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार, वायरल ऑडियो विवाद से है जुड़ा मामला
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
विश्व
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
स्पोर्ट्स
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
Iran-US peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
हेल्थ
Diabetes Shoulder: कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
Embed widget