यूपी में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस उतावली! पूर्व सांसद बोले- तुरंत शुरू हो बातचीत

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पी.एल. पुनिया ने पार्टी और उसके सहयोगी समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत जल्द शुरू करने की मांग की है.

पुनिया ने कहा- अब UP में विधानसभा चुनावों के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. इसलिए कांग्रेस और SP के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए और इसे तेजी से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवार चयन का काम भी तुरंत शुरू कर दिया जाए.

सपा और कांग्रेस के बीच किसी भी तरह के दरार नहीं

बता दें कि उत्तर प्रदेश अगला बड़ा चुनावी मुकाबला होगा, जिसमें BJP और विपक्ष आमने-सामने होंगे. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2027 की शुरुआत में मतदान होगा. हालांकि दोनों दलों के कुछ नेताओं की टिप्पणियों और हरकतों से गठबंधन को लेकर कुछ बेचैनी दिख रही है. लेकिन पी.एल. पुनिया ने सपा और कांग्रेस के बीच किसी भी तरह के संदेह या दरार से इनकार किया.

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कांग्रेस के अंदर UP चुनाव को लेकर तैयारी हुई तेज

AICC(ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी) एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया के BSP प्रमुख मायावती के आवास पर अचानक पहुंचने की घटना पर भी पुनिया ने स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि यह महज एक समुदाय विशेष के नेता से मिलने का फैसला था. इसमें कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में पुनिया ने कहा कि हमारी एक साझेदारी है और इसमें दबाव बनाने जैसी कोई रणनीति काम नहीं कर रही है. पुनिया के इस बयान को कांग्रेस के अंदर UP चुनाव की तैयारी तेज करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का फैसला सपा ही करेगी. उन्होंने साफ कहा है कि सीटों का बंटवारा गठबंधन की मजबूरियों के तहत नहीं होगा बल्कि बीजेपी को हराने के लिए होगा. चुनाव में गठबंधन से वही उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसका अच्छा जनाधार होगा और जो जिताऊ होगा.

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