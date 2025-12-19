समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीन मामले में लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. दोनों ने एक दूसरे पर शेर-ओ-शायरी के जरिए जुबानी हमले बोले.

यूपी विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले एक प्रेस वार्ता में कोडीन से जुड़े सवाल पर सीएम योगी ने अखिलेश के संदर्भ में कहा कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा और आईना साफ करता रहा.' सीएम ने कहा था कि हमारी सरकार ने कारवाई की है. पुलिस ने इस मुद्दे पर NDPS के तहत करवाई की है जिसके तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं. यह सभी को पता है की हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं.

अब योगी के बयान पर हमला करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक शेर लिखा. सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि - जब ‘ख़ुद’ फँस जाओ, तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओ. ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ.

सपा-बीजेपी विधायकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप

सीएम के इस बयान पर बीजेपी और सपा के नेताओं के बीच भी प्रतक्रियाओं का दौर जारी है. सपा विधायक अतुल प्रधान ने सीएम के आरोपों पर कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं ,झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको लेकर के श्वेत पत्र जारी करें. डीजीपी प्रमुख सचिव और एसटीएफ के के साथ बैठ करके एक प्रेस करें और प्रमाण दें. प्रधान ने पूछा कि मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहां गया?

इसी मामले पर यूपी सरकार मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कोडीन मामले पर सरकार जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे पर कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री ने भी इस पर सपा के लोगों के संलिप्तता की बात कही है