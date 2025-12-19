हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Lekhpal Bharti 2025: लेखपाल भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं? अखिलेश यादव बोले- नए बीजेपी चीफ हकमारी से बचाएं

UP Lekhpal Bharti 2025: लेखपाल भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं? अखिलेश यादव बोले- नए बीजेपी चीफ हकमारी से बचाएं

UP Lekhpal Bharti 2025: यूपी में लेखपाल भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है. अब इस पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण के नियमों का पालन न होने के आरोप लगाए हैं.  यूपी के पूर्व सीएम ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी से अपील की है कि वह ओबीसी आरक्षण की हकमारी से बचाएं.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि भाजपा OBC के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण को नकारकर अपना असली ‘संविधान-आरक्षण विरोधी’ चेहरा दिखा रही है. अब नये नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आएं और ओबीसी आरक्षण की हक़मारी से बचाएं.

सपा चीफ ने लिखा कि विवरण:  उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती-  कुल  पद हैं - 7994  ⁠OBC के लिए सिर्फ 1441 पद आरक्षित हैं.

कन्नौज सांसद  ने दावा किया कि ⁠27 % ओबीसी आरक्षण के हिसाब से कुल 2158 पद OBC के लिए आरक्षित होने चाहिए. ओबीसी  के 717 लेखपाल के पद की भर्ती होने से पहले लूट हो रही है.  सपा चीफ ने लिखा कि ⁠EWS को 10 परसेंट के हिसाब से पूरी 792 पोस्ट दी गयी हैं.

UP Politics: 5 बड़ा या सात? अखिलेश यादव ने बीजेपी से ये 5 सवाल पूछ कर खेल दिया बड़ा सियासी दांव!

अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस भर्ती मे 717 ओबीसी पदों की लूट हो रही है.

लेखपाल भर्ती के आरक्षण में क्या है?

पदों के विवरण के संदर्भ और आरक्षण के बारे में अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित / उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अधियाचनकर्ता विभाग की है. इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवतक्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पद की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है.

कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिजलम्बवत आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों / शासनादेशों में निर्धारित नीति / निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन / परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है.

Published at : 19 Dec 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Bjp Up Politics Lekhpal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Hijab Controversy: नीतीश का 'हिजाब कांड', जारी है हंगामा | Bihar | Viral Video
SEBI का बड़ा फैसला , Physical Shares, IPO और Debt Market में राहत | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब का सवाल, हिंदू-मुस्लिम वाला बवाल | Bihar | Viral Video
India–Oman FTA Final , Indian कारोबार के लिए Global दरवाज़ा | Paisa Live
IPO Alert: Global Ocean Logistics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
बॉलीवुड
तैमूर के एनुअल फंक्शन में करीना कपूर ने खाया समोसा, करण जौहर ने खोली पोल तो बेबो ने ऐसे लिया बदला
तैमूर के एनुअल फंक्शन में करीना कपूर ने खाया समोसा, करण जौहर ने खोली पोल तो बेबो ने ऐसे लिया बदला
हेल्थ
Kidney Disease: अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
ट्रेंडिंग
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
यूटिलिटी
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget