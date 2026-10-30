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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुलायम पर अमित शाह ने दिया बयान, अब अखिलेश का पलटवार, बोले- हार-जीत भाषणों से तय नहीं

मुलायम पर अमित शाह ने दिया बयान, अब अखिलेश का पलटवार, बोले- हार-जीत भाषणों से तय नहीं

अखिलेश यादव ने कहा कि गिनती में भले ही पांच सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 50 जिलों में हारी है. अगर बीजेपी छल नहीं करती तो उसके पास छह सीटें भी नहीं होतीं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 30 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बायनों पर प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज़ के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भाषण से, हार जीत तय नहीं होता. दरअसल, गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलवाई. इसके साथ ही शाह ने कहा कि अगर यूपी में तीसरी बार सरकार आती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा. 

इन बयानों को लेकर abp news से सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हारने वालों, हार जीत हम भाषणों में तय नही कर सकते. यह जनता तय करती है. हम अयोध्या की जनता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जीत दिलाई. वाराणसी में डबल इंजन को जनता ने डबल जीरो दिया. आने वाले समय मे जनता अपना मतदान करके सफाया करने जा रही है.

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इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार काशी की जनता ने डबल इंजन की सरकार को डबल जीरो दिया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जो लोग चुनाव में धूमधाम मचाने की तैयारी कर रहे थे, वे धड़ाम से गिर गए. संजय त्रिपाठी को हराने के चक्कर में बीजेपी ने अपना ही काम तमाम करा लिया. उन्होंने कहा कि संजय त्रिपाठी जीतते, लेकिन शतरंज के घोड़े की चाल चलने वाले मुख्यमंत्री ने उन्हें हराने की कोशिश की. 

'बीजेपी का पूरा चुनावी गणित गड़बड़ा गया'

अखिलेश यादव ने कहा कि गिनती में भले ही पांच सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 50 जिलों में हारी है. अगर बीजेपी छल नहीं करती तो उसके पास छह सीटें भी नहीं होतीं. उन्होंने कहा कि बीजेपी का पूरा चुनावी गणित गड़बड़ा गया है. व्यापारी, आधी आबादी, संजय त्रिपाठी, लाल बिहारी यादव, वैश्य समाज, कायस्थ समाज और मान सिंह समेत कई लोग एक साथ आए. उन्होंने दावा किया कि आम जनता के बीच रातभर के संघर्ष के बाद यह संदेश गया है कि बीजेपी के लोग बेईमान हैं. मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब उन्हें सोचना होगा कि एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन में सीट बुक कराएंगे.

" उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को दूरदृष्टि वाली पार्टी बताती थी, लेकिन उसे चिराग तले का अंधेरा दिखाई नहीं दिया और पार्टी चुनाव हार गई. अखिलेश ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है. 

Published at : 30 Oct 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Up Politics Mulayam Singh Yadav AMIT SHAH
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