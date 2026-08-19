'मुसलमानों को कब्जा करने की आदत', BJP नेता के बयान पर सियासत गर्म

यूपी के सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है. बीजेपी नेता एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जमीन पर कब्जा मुसलमानों की तो आदत हो रही है, लेकिन अब हमारी भी आदत है कि अगर ये कब्जा किया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा.

बीजेपी नेता और हिन्दू युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक राघवेंद्र ने ये बयान सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे को ध्वस्त करने के बाद दिया है. इस मदरसे में 350 बच्चे पढ़ाई करते थे. प्रशासन की इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी की ओर से तीखा विरोध दर्ज किया गया है.

मुसलमानों को लेकर राघवेंद्र सिंह का बयान

राघवेन्द्र सिंह ने इस दौरान अवैध मदरसे को गिराए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि "वहां पर कुछ बचना नहीं चाहिए, जितना हिस्सा खेल कूद मैदान का था, वो सारा ध्वस्त हो गया है. हमला करना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना, ये तो मुसलमानों की आदत है. लेकिन, हम लोगों की भी आदत हो रही है कि अगर ये कब्जा किए है तो उसको ध्वस्त करने की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपको सावधान करने आया हूं, इस बार चुनाव में आपको सावधान रहना है. भ्रमित करने वाले बहुत सारे कालनेमि आएंगे, पैसे का रुतबा दिखाएंगे. लेकिन, आपके साथ खड़े होंगे या नहीं इस पर विचार करना है. हिन्दू-मुसलमान का मामला आएगा तो मेरे अलावा कोई और प्रत्याशी खड़ा हो सकता है क्या हिन्दू के साथ, कोई खड़ा होने वाला नहीं है. इसलिए कहने आया हूं, जागो और जगाते रहो.

राघवेंद्र सिंह के अलावा कोई खड़ा नहीं होगा. हमारे दल का नेता भी खड़ा नहीं होगा. इसलिए क्योंकि सबको मुसलमानों को ख़ुश करना है. खाली अकेले राघवेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर एक हजार गलती हिन्दू की होगी और मुसलमान के साथ विवाद होगा तो हम हिन्दू के साथ खड़े होंगे, मुसलमान के साथ नहीं होंगे.

सपा ने प्रशासनिक कार्रवाई का किया विरोध

वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मदरसे पर बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि 'डुमरियागंज में भाजपा सरकार एवं प्रशासन द्वारा असंवैधानिक कृत्य अत्यंत निंदनीय है. लोकतंत्र और संविधान के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

बता दें कि मंगलवार को डुमरियागंज के पिपरा रामलाल गांव में स्थित अरबिया जियाउल उलूम मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इस बात की जानकारी लगते ही सपा के कई नेता मौके पर पहुँच गए, जिसके बाद उनकी प्रशासन के साथ बहस भी हो गई. दावा है कि इस मदरसे का निर्माण 1968 में हुआ था.

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