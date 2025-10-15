हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राम-राम जपना, जनता का माल अपना', AAP सांसद संजय सिंह का BJP पर बड़ा आरोप

'राम-राम जपना, जनता का माल अपना', AAP सांसद संजय सिंह का BJP पर बड़ा आरोप

UP News: आप नेता संजय सिंह ने भाजपा ने न केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, बल्कि प्रभु श्रीराम और गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर आस्था को कलंकित किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अयोध्या सुंदरीकरण परियोजनाओं में हुए भारी घोटाले का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, बल्कि प्रभु श्रीराम और गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर आस्था को कलंकित किया है.

संजय सिंह ने बताया कि योगी सरकार के अधीन ‘स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, अयोध्या मंडल’ द्वारा तैयार रिपोर्ट में करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, 4,305 निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से केवल 102 मामलों में ही जवाब दिया गया, शेष हजारों मामलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला.

भ्रष्टाचार की परतें- श्रीराम के नाम पर घोटाले की पूरी कहानी

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने गौ माता के चारे से लेकर सड़कों और योजनाओं तक में भ्रष्टाचार किया. उन्होंने बताया कि कान्हा गौशाला में एक ही समय पर दो ट्रकों की तौल दर्शाकर भुगतान दिखाया गया, यानी एक मिनट में दो ट्रक भूसा तौल दिए गए. 

इसी तरह ‘प्रताप हाइट्स लिमिटेड’ नामक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ₹6.05 करोड़ का भुगतान बिना कार्य किए ही कर दिया गया. इसके अलावा, लायन सिक्योरिटी सर्विस और किंग सिक्योरिटी सर्विस जैसी एजेंसियों को ₹1.31 करोड़ से अधिक का भुगतान बिना किसी अनुबंध या काम के आदेश के किया गया, और 1,500 ‘घोस्ट कर्मचारियों’ के नाम पर भुगतान निकाला गया.

आईआईटी बीएचयू के छात्रों द्वारा किए ऑडिट की रिपोर्ट के अनुसार, 22 चौराहों पर लाइट सज्जा का कार्य होना था, पर केवल 19 चौराहे मिले, 3 चौराहे ‘गायब’ पाए गए, जिन पर ₹4.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था. इसी तरह कई योजनाओं—CCTV कैमरा योजना (₹4.24 करोड़), हेल्थ एटीएम योजना (₹1.46 करोड़), वॉक्यू इल्यूजन (₹3.95 करोड़)—का भी कोई अता-पता नहीं है. 

भाजपा के लिए कोई भी चीज पवित्र नहीं- संजय सिंह

संजय सिंह ने बताया कि रामपथ की 28 किलोमीटर सड़क की सफाई का भुगतान किया गया, जबकि वास्तविक सफाई केवल 3-4 किलोमीटर की ही हुई. उन्होंने कहा, “सड़कें खा गए, चौराहे खा गए, गौ माता का चारा खा गए — भाजपा के लिए कोई भी चीज पवित्र नहीं रही.”

संजय सिंह ने कहा कि एक और भ्रष्टाचार है प्रताप हाइट्स का ही. इनको कुल भुगतान ₹1 करोड़ 8 लाख 79 हज़ार 306 का भुगतान हुआ है और ये सोलर परियोजना का पता ही नहीं है कान्हा गौशाला में. बिना टेंडर के ₹18 करोड़ का काम फिर इसी प्रताप हाइट्स को हैंडपंप लगाने से लेकर और तमाम कामों के नाम पर किया गया है.

‘राम-राम जपना, जनता का माल अपना’: भाजपा पर तीखा वार

आप सांसद ने कहा —“भाजपा ने खुद को प्रभु श्रीराम का भक्त बताया, लेकिन उन्हीं के नाम पर घोटाला किया. मैं भाजपा समर्थकों से कहना चाहता हूं — जो प्रभु श्रीराम के नहीं हुए, वे आपके कभी नहीं हो सकते.”

संजय सिंह ने आगे कहा, “मैंने पहले भी कहा था—‘देखो ओ दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो’. लेकिन भाजपा का असली नारा है—‘राम-राम जपना, जनता का माल अपना.’” उन्होंने कहा कि राम मंदिर और अयोध्या सुंदरीकरण के नाम पर हुआ यह भ्रष्टाचार जनता की आस्था पर सबसे बड़ा हमला है. संजय सिंह ने मांग की कि योगी सरकार इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे.

जिन अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ घोटाला

संजय सिंह ने उन अधिकारियों के नाम भी बताए जिनके कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुईं: गिरीशपति त्रिपाठी (महापौर, अयोध्या), विशाल सिंह (नगर आयुक्त, अयोध्या / सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश / उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण), संतोष कुमार शर्मा (नगर आयुक्त, अयोध्या), नरेंद्र प्रताप सिंह (वित्त एवं लेखा अधिकारी). साथ ही उन्होंने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया, जहाँ किसानों से ₹5 लाख प्रति बिस्वा में खरीदी गई जमीन बाद में ₹1.77 करोड़ में बेची गई.

‘अयोध्या क्यों हारी?’- संजय सिंह का जवाब

संजय सिंह ने कहा कि हालिया चुनावों में अयोध्या समेत कई जिलों में भाजपा की हार का कारण जनता का यह जागरण है. “प्रभु श्रीराम जानते थे कि ये भक्त नहीं, चोर हैं. इसलिए अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हर जगह जनता ने इन्हें हराया.”

और पढ़ें
Published at : 15 Oct 2025 10:39 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS SANJAY SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी से कम नहीं चंदा यादव
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ट्रेंडिंग
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget