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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए M.Com से लेकर CTET पास अभ्यर्थी, बेरोजगारी से हैं परेशान

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए M.Com से लेकर CTET पास अभ्यर्थी, बेरोजगारी से हैं परेशान

UP Police Constable Recruitment Exam: वाराणसी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले, मैनेजमेंट और गणित के अभ्यर्थिों ने भी एग्जाम दिया.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 02:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा प्रदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी के बीच आयोजित की जा रही है. वाराणसी के परीक्षा केंद्र पर न सिर्फ दूसरे जनपद से बल्कि दूसरे राज्यों से भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं. एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बेहद हैरान करने वाली तस्वीर भी देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले, मैनेजमेंट और गणित के अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं. 

M. Com वाले विपिन ने दी पुलिस भर्ती परीक्षा

अपनी परीक्षा के इंतजार में केंद्र के बाहर बैठे विपिन कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि - उन्होंने एमकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन वह पुलिस भर्ती परीक्षा में इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि उनके पास नौकरी हो. सबसे पहले आवश्यक है की स्थायी रोजगार मिले, इसके बाद ही वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे.

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'स्थायी नौकरी पाना ही सबसे बड़ा सपना'

इसी तरह इस परीक्षा केंद्र पर मौजूद एक अन्य अभ्यर्थी अमोद कुमार ने तो बातचीत के दौरान कहा कि- वह CTET पास है लेकिन पहले नौकरी करना चाहते हैं जिसके बाद अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि पहले स्थायी नौकरी पा लेना ही सबसे बड़ा सपना है.

गणित की छात्रा माया कुमारी ने दी सिपाही भर्ती परीक्षा

वाराणसी के परीक्षा केंद्र पर बिहार से उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंची माया कुमारी ने भी बातचीत के दौरान कहा कि - उन्होंने बीएससी गणित से पढ़ाई पूरी की है. सबसे पहले वह इस बेरोजगारी के दौर में नौकरी पाना चाहती हैं. परिवार के लिए नौकरी जरूरी है. उसके बाद ही निर्धारित क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य को हासिल किया जाना संभव होगा.

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Published at : 09 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS UP Police Constable Recruitment Exam
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