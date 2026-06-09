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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बारिश तो मैदानों में तपिश

उत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बारिश तो मैदानों में तपिश

Uttarakhand Weather Update: देहरादून में आने वाले दिनों में आसमान साफ से आंशिक रूप से बादलमय रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 24°C के करीब रह सकता है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का दोहरा रंग देखने को मिल रहा है. एक तरफ पहाड़ी जिलों में बादल घिरे हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप से लोगों का हाल बेहाल है. मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 8 जिलों  उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत  में हल्की बारिश या गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. बीते सोमवार को चंपावत, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में बारिश दर्ज की गई. पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कुछ कम रहा, जबकि मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से ऊपर बना रहा.

राजधानी देहरादून में आने वाले दिनों में आसमान साफ से आंशिक रूप से बादलमय रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 24°C के करीब रह सकता है. 8 जून को देहरादून का अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम 23.8°C रिकॉर्ड किया गया. पंतनगर सबसे गर्म रहा जहाँ पारा 38.9°C तक चढ़ा, वहीं मुक्तेश्वर और टिहरी में ठंडक बरकरार रही दोनों जगह अधिकतम तापमान क्रमशः 26.4°C और 27°C रहा.

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जानें अगले तीन दिन का हाल

10 जून को पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के आसार हैं. हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा. 11 जून को पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दिन मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या गरज की संभावना है. 12 जून को भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रहेगी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और मैदानों में छिटपुट गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि 14 जून तक मौसम का यही रुख बना रहने की संभावना है. ऐसे में पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर निकलने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई  है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Weather Update RAIN UTTARAKHAND NEWS Monsoon 2026
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