हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: 30 घंटे के भीतर पकड़े गए नाबालिग से रेप के 3 आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली

यूपी: 30 घंटे के भीतर पकड़े गए नाबालिग से रेप के 3 आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली

UP News: ओबरा थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अपराधियों के पास एक तमंचा व कारतूस और नकदी बरामद हुई है. आगे की कार्रवाई जारी है.

By : संतोष कुमार | Updated at : 04 Jan 2026 12:05 PM (IST)
About the author संतोष कुमार

संतोष कुमार पत्रकार हैं. बिहार की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ है. राजनीति से जुड़े अलग-अलग विषयों पर वे लगातार अपना लेख लिखते रहते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 12:05 PM (IST)
Sonbhadra News Sonbhadra Police UP NEWS
विश्व
बिहार
बॉलीवुड
स्पोर्ट्स
विश्व
बिहार
बॉलीवुड
स्पोर्ट्स
विश्व
विश्व
शिक्षा
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
Paisa LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
