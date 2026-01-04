सोनभद्र जनपद पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कार्रवाई करते तीन आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा व कारतूस और नकदी बरामद हुआ है. बताया गया कि सीओ ओबरा अमित कुमार के नेतृत्व में थाना ओबरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट से सम्बन्धित जघन्य अपराध का 30 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है.



जानकारी के मुताबिक, थाना ओबरा पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि उसकी पुत्री (17) जो मजदूरी करने के उद्देश्य से ग्राम भलुआ टोला में किराये के कमरे में रहती थी. उसकी पुत्री के साथ कार्य करने वाला राजगीर मिस्त्री पप्पू उर्फ बिन्दू यादव पुत्र रवि यादव निवासी कनहरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ने अपने अन्य दो साथियों के साथ 30 दिसंबर को उसकी पुत्री को भलुआ टोला के पूरब स्थित पहाड़ी पर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया था केस

ओबरा थाना पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मिशन शक्ति केंद्र थाना ओबरा के माध्यम से पीड़िता एवं उसकी माता से तत्काल संपर्क स्थापित कर संवेदनशील वार्ता, काउंसलिंग एवं विश्वास बहाली की गई. मिशन शक्ति टीम द्वारा पीड़िता को कानूनी सहायता, सुरक्षा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया व उक्त लिखित तहरीर के आधार पर धारा 70(2), 351(3) BNS, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)v SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

घटना के खुलासे के लिए गठित की गईं थी तीन टीमें

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ओबरा के नेतृत्व में दो विशेष पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही थी. 03 जनवरी की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी पप्पू उर्फ बिन्दू यादव पुत्र रवि यादव 30 वर्ष, निवासी कनहरा एवं अर्जुन डोम पुत्र स्व0 नन्हक डोम 19 वर्ष, निवासी भलुआ टोला मलिन बस्ती को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

मुठभेड़ में तीसरे आरोपी को लगी गोली

वहीं, तीसरे आरोपी करन डोम पुत्र चन्द्रमड़ी डोम 28 वर्ष, निवासी सेक्टर-10 लंका कॉलोनी द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी करन के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. आरोपी करण डोम के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया.

आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद हथियार के आधार पर थाना ओबरा में इन आरोपियों के खिलाफ अलग से धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया. वहीं घायल आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ वह इलाजरत है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

कार्रवाई के सीओ ओबरा ने क्या कहा?

सीओ ओबरा ने बताया कि 02 जनवरी को एक महिला ने तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग बेटी जो ओबरा के भलुआ टोला में रहकर मजदूरी का काम करती थी. उसकी बेटी के साथ काम करने वाला राजगीर मिस्त्री अपने दो साथियों के साथ दुष्कर्म किया है. इसके बाद पुलिस की दो टीमें गठित की गई.



सीओ के मुताबिक, इस दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में छिपे हुए है और कही भागने के फिराक में है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, इस दौरान एक आरोपी भगाने लगे तो पुलिस द्वारा पीछा करने पर फायरिंग कर दिया जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली में करण डोम के पैर में गोली लगी ,जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है.