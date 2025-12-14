पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव पर बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट, डकैती और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में की गई है. जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर झांसी पुलिस ने यह कदम उठाया.

पुलिस के अनुसार पूर्व विधायक पर दर्ज मामलों में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित किया गया था. जांच के बाद प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के पीछे करगुवा मंदिर के पास स्थित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करते हुए मौके पर नोटिस बोर्ड भी लगाया है. बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को मोंठ कोतवाली क्षेत्र में हुई मारपीट और डकैती की घटना के बाद से ही दीपनारायण यादव फरार चल रहे हैं. इस मामले में उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की.

लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं पूर्व विधायक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपनारायण यादव लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. हालांकि उन्होंने न्यायालय में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है, जिस पर सुनवाई होनी है. वहीं पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं.

पूर्व विधायक की मदद करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त

पुलिस ने पूर्व विधायक को शरण देने और मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है. एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, इस कार्रवाई को प्रशासन की ओर से अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति किसी भी हाल में बख्शी नहीं जाएगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

