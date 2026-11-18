उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर से टाले जा सकते हैं और इस बार 6 महीने के लिए टाले जा सकते हैं. बुधवार (18 नवंबर) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला लिया जा सकता है. योगी सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आ सकती है, जिससे ग्राम पंचायतों में प्रशासकों या ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए बढ़ जाएगा.

इसके लिए पंचायती अधिनियम में बदलाव किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे सकती है. इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है.

आज शाम को अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी

दरअसल, आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है. इनमें भी सबसे प्रमुख प्रस्ताव पंचायत चुनावों को टालने से संबंधित है. इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे सकती है. अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर अगले छह महीने का सेवा विस्तार दे सकती है, जिससे मौजूदा व्यवस्था प्रभावित न हो. साथ ही चुनाव प्रक्रिया और आरक्षण से संबंधित कार्यों को देखते हुए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल को भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है.

मई में टाले गए थे चुनाव

बता दें कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों का 5 साल का नियमित कार्यकाल मई 2026 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन तब चुनाव नहीं हो सके थे. इसके बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए ग्राम पंचायतों का 'प्रशासक' नियुक्त कर दिया गया था. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को यूपी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए इसतरह चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं. अब दोबारा से 6 महीने के लिए चुनाव टाले जा रहे हैं और इसके पीछे ओबीसी (OBC) आरक्षण प्रक्रिया का पूरा न हो पाना ही है. ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को दोबारा उठा सकता है.

कई अन्य प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI), विदेशी पूंजी निवेश (FCI), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में द्वितीय संशोधन जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है. साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा के बाद मुहर लग सकती है.

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