उत्तर प्रदेश के महोबा में जैतपुर से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां दीपावली पर पठवा मेला मैदान में लगे एक स्टॉल पर सिपाही शिव प्रताप सिंह ने वर्दी का रौब दिखाकर फ्री में पटाखों की डिमांड की. दुकानदार आकाश आग्नेय द्वारा मुफ्त पटाखे देने से मना करने पर उसे खुलेआम धमकी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी महोबा ने आरोपी सिपाही को तुरंत निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के आधेश दिए गए हैं. उसके बाद विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, दीपावली के पावन पर्व पर जैतपुर के पठवा मेला मैदान में व्यापारियों द्वारा अस्थाई पटाखों की दुकानें लगाई गई थीं.आरोप है कि जैतपुर चौकी पर लंबे समय से जमे सिपाही शिव प्रताप सिंह दुकान पर पहुंचे और दुकानदार आकाश आग्नेय से मुफ्त में पटाखों की मांग करने लगे. जब दुकानदार ने मुफ्त पटाखे देने से इनकार किया, तो सिपाही ने उसे खुलेआम धमकियाँ देनी शुरू कर दीं. इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में चौकी इंचार्ज मलखान सिंह से बातचीत कराने और कारखास सिपाही अनुराग यादव का जिक्र करने की बात भी सामने आई है.

पीड़ित दुकानदार ने इस पूरी अभद्रता का करीब छह मिनट सत्रह सेकंड का वीडियो खुद अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और चारों तरफ किरकिरी होने लगी.

एसपी ने सिपाही को किया निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कुलपहाड़ अनुरुद्ध कुमार ने बताया कि वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल, पूरे मामले की गहनता से जाँच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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