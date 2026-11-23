समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया है. इस पेज से करीब 90 लाख लोग जुड़े थे. अब ये तकनीकी खामी है या कोई और मामला है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है. समाजवादी पार्टी ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का आधिकारिक फेसबुक पेज अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है. मेटा (Meta) इसे जल्द से जल्द बहाल करने के लिए काम कर रहा है.

सपा के प्रवक्ता चंचल यादव ने एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट दिखाई न देना बेहद चिंताजनक विषय है. लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति और संवाद की स्वतंत्रता सर्वोपरि है. सोशल मीडिया आज जनता से जुड़ने और अपनी बात रखने का एक सशक्त माध्यम है. ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट का अचानक दिखाई न देना अनेक सवाल खड़े करता है.

'विचारों को जनता के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता'

चंचल यादव ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस विषय पर स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि अकाउंट पर कोई तकनीकी या अन्य प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका तत्काल समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि याद रखिए, आवाज़ को मंच से दूर किया जा सकता है, लेकिन विचारों को जनता के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता. PDA की आवाज़ हर हाल में बुलंद रहेगी.

कोई साजिश CM बनने से नहीं रोक सकती- विधायक

सपा विधायक संतोष पांडेय ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आधिकारिक फेसबुक पेज दोबारा हटाया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार जैसा है. चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही ऐसी घटना का बार-बार घटित होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. कोई भी साजिश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती. मेटा एवं फेसबुक से आग्रह है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आधिकारिक पेज तत्काल बहाल किया जाए. 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता की आवाज़ और जनादेश सर्वोपरि होगा."

UP: चौरीचौरा-अतरौलिया सीट पर NDA में घमासान! निषाद पार्टी और सुभासपा आमने-सामने