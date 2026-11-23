यूपी के शामली के कस्बा एलम में 5 दिन पहले प्रेमी के घर ढोल लेकर पहुंची सोनिया के मामले में नया मोड़ आया है. सोनिया के हंगामे के बाद दिल्ली में दूसरी युवती से शादी करने पहुंचे अंकुश की शादी भी नहीं हो सकी. काफी हंगामे के बाद दोनों पक्षों के बीच सामाजिक समझौता हुआ और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई.

अंकुश का कहना है कि उसे जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है और उसका सोनिया से कोई प्रेम संबंध नहीं है. वहीं, सोनिया ने दिल्ली की युवती रिया का आभार जताया. उसने कहा कि रिया ने एक महिला होने के नाते दूसरी महिला की पीड़ा समझी और शादी करने से इनकार कर दिया.

आखिर पूरा मामला क्या है?

दरअसल 5 दिन पहले देहरादून से शामली जनपद के कस्बा एलम में सोनिया नाम की एक युवती ढोल नगाड़े लेकर अपने प्रेमी अंकुश के घर बारात लेकर पहुंच गई थी. प्रेमिका ने प्रेमी अंकुश से शादी करने के लिए दुल्हन के आवास के बाहर हंगामा भी किया था. इस हंगामे के बाद 2 दिन बाद युवक यानी प्रेमी अंकुश की शादी दिल्ली की युवती रिया से होनी तय हुई थी.

इसके बाद प्रेमिका सोनिया के द्वारा हमले के बाद बारात लेकर दिल्ली पहुंचे अंकुश व युवती रिया के परिजनों से मनमुटाव हो गया, उसके बाद सामाजिक लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता कर दिया. समझौता यह हुआ कि अंकुश की शादी अब दिल्ली वाली रिया से नहीं होगी, युवक अपनी शादी चाहे कहीं कर ले और युवती रिया अपनी शादी चाहे कहीं कर ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी.

प्रेमी अंकुश कुमार का क्या कहना है?

प्रेमी अंकुश कुमार का कहना है कि मेरे मामा जो देहरादून में रहते हैं उनके पड़ोस में यह युवती किराए पर रहती थी. उनके संपर्क में रहने के कारण मेरी बहन की शादी में यह आई थी और तभी से मुझ पर मेरे परिजनों पर शादी करने का दबाव बना रही थी. हम शादी करने से मना कर चुके थे. इस मामले में एक मुकदमा भी उसने देहरादून में पंजीकृत कराया था, जिसमें पुलिस जांच के बाद एफआईआर हुई थी.

अब 3 साल के बाद इस युवती को मेरी शादी का पता लगा तो मेरे घर पर ड्रामा करने आ गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. इस लड़की के कारण मेरी शादी भी टूट गई. जब हम बारात लेकर दिल्ली पहुंचे तो वहां देहरादून वाली लड़की की शादी के लिए बरात एलम लाई जाने की बात सामने आई तो दोनों पक्षों ने यह तय किया कि अब मनमुटाव ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए शादी नहीं की जाएगी.

समाज के सम्मानित लोगों ने बैठकर यह निर्णय लिया कि युवक अपनी शादी कहीं और कर सकता है और युवती अपनी शादी कहीं और कर सकती है. लेकिन इस घटना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे परिजन परेशान है मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट है मैं बहुत परेशान हूं.

प्रेमिका सोनिया का क्या कहना है?

वहीं प्रेमिका सोनिया ने भी सोशल मीडिया पर अपना बयान वायरल कर और कहा है कि एक महिला होने के नाते दिल्ली की युवती रिया ने दूसरी महिला की पीड़ा को समझा और शादी करने से इनकार कर दिया. प्रेमिका सोनिया चाहती है कि वह अपने समाज से इस मामले में समर्थन चाहती है, जिससे कि समाज हम दोनों की शादी कराए. सोनिया चाहती है कि उसकी शादी उसके प्रेमी अंकुश से ही की जाए.

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