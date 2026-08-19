आशु मलिक से बहस के VIDEO पर इमरान मसूद की सफाई, बोले- 'दोस्त हैं हम'

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिशा की मीटिंग के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच बहस का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया देये हुए कहा कि ये सब सामान्य है कोई विवाद नहीं है. सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. इतनी सी बात थी बस. यही नहीं आशु मलिक को दोस्त बताया.

मीडिया के सवालों पर इमरान मसूद ने सफाई देते हुए कहा, कोई बहस या मुद्दा नहीं था. मैं मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए यह मेरी ज़िम्मेदारी थी कि हर कोई बोले. हम यहां काम करने और मामलों की समीक्षा करने के लिए हैं, इसलिए पहले एक व्यक्ति को अपनी बात खत्म करने दें, और फिर आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं. मैंने हर बात को पॉइंट-बाय-पॉइंट बताया और कहा कि MLA को उनके सवाल के बारे में एक हफ़्ते के अंदर स्पष्टीकरण मिल जाएगा.

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आशु मलिक को बताया दोस्त-गठबंधन पर कोई असर नहीं

इमरान मसूद ने आशु मलिक को अपना दोस्त बताया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था.जिससे विवाद बने. सबने अपनी बात रखी और सबसे ज्यादा तो खुद फिर आशु मलिक ही बोले. जबकि उन्होंने कहा इसमें गठबंधन जैसी बात पर कुछ भी नहीं है,ये दिशा की बैठक थी और वहीं बात खत्म. इससे पहले आशु मलिक भी बयान दे चुके हैं कि कोई विवाद की स्थिति नहीं है. सदन में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के मुद्दे रखते ही हैं.

इमरान मसूद गठबंधन को लेकर करते हैं बयानबाजी

बता दें कि इमरान मसूद लगातार यूपी में गठबंधन को लेकर बयानबाजी करते हैं, जिससे सपा असहज महसूस करती है. इसलिए कई नेताओं ने उन पर टिप्पणियां भी की हैं. जबकि अभी बीते कुछ समय से उन्होंने गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन इस बीच उनकी और आशु मलिक की बहस ने फिर एक नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है.

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