1 अक्टूबर से पहले पूरा कर लें आधार कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना खर्च करने पड़ेंगे अधिक रुपये

एक अक्टूबर की तारीख आधार कार्ड धारकों के लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रही है, एक अक्टूबर से आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर, फोटो आदि में बदलाव यानी आधार अपडेट कराने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने सामान्य और बॉयोमेट्रिक अपडेट कराने की दरों में 25 रुपये की बढ़ोतरी की है. हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि नया आधार बनवाना अब भी निःशुल्क होगा.

दरअसल, आधार अपडेट की दरें एक अक्टूबर से पूरे देश भर में लागू हो जाएंगी. अभी तक आधार कार्ड में डेमोग्राफिक सुधार यानी नाम, पता, उम्र, जेंडर, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी आदि अपडेट कराने के लिए मात्र 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता था. मगर अब इसके लिए 75 रुपये चुकाने होंगे.

बॉयोमेट्रिक अपडेट के लिए देना 125 रुपये शुल्क

नये नियमों के तहत अब बॉयोमेट्रिक अपडेट (फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस) के लिए अब 100 रुपये की जगह पर आधार कार्ड धारकों को 125 रुपये शुल्क चुकाने पड़ेगे. इसके साथ ही पांच से 17 वर्ष आयु तक के बच्चों का अनिवार्य बॉयोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क कर दिया गया है.

5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क होगा बॉयोमेट्रिक अपडेट

हालांकि, पहले पांच से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का ही अनिवार्य बॉयोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होता था . 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का बॉयोमेट्रिक या डेमोग्राफिक अपडेट कराने के लिए निर्धारित शुल्क पड़ता था. यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि अब 5 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का मैनडेटरी बॉयोमेट्रिक अपडेट भी निःशुल्क होगा.

कैसे अपडेट कराएं अपना आधार कार्ड

यदि आपके भी आधार कार्ड नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या अन्य कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा.

इसके बाद वहां आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं. इसके कुछ दिन बाद नया आधार कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा. आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं.