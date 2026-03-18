गाजियाबाद: 4 साल की मासूम को टॉफी के बहाने ले गया दरींदा! रेप के बाद उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

Ghaziabad News: 4 साल की मासूम को टॉफी के बहाने ले गया दरींदा! रेप के बाद उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार
Ghaziabad News In Hindi: पुलिस गिरफ्त में आया गौरव बच्ची के परिवार के पड़ोस में ही रहता था.आसपास के लोगों से पता चला कि वह बच्ची को ट्रॉफी दिलाने के बहाने ले गया था और फिर बच्ची वापस नहीं लौटी.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 28 साल के युवक ने सोमवार (16 मार्च) 4 साल की दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी. जिसे मंगलावर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फायरिंग में उसके दोनों घुटनों में गोली लगी है. बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी.
इससे पहले बता दें कि थाना नंदग्राम क्षेत्र पर 16 मार्च को रात 9:00 बजे 4 साल की एक बच्ची घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई. बच्ची के साथ रेप की भी पुष्टि हुई है.
टॉफी दिलाने के बहाने किया रेप
पुलिस गिरफ्त में आया गौरव प्रजापति बच्ची के परिवार के पड़ोस में ही रहता था. आसपास के लोगों से पता चला कि गौरव बच्ची को ट्रॉफी दिलाने के बहाने ले गया था और फिर बच्ची वापस नहीं लौटी. बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और मौत का कारण सिर पर कोई भारी चीज जैसे पत्थर दिया डंडा उसके बाद करना हुआ है.
हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका था रुमाल
वहीं जांच के दौरान एक फैक्ट्री में काम करने वाले आरोपी गौरव ने बताया कि उसने हत्या करने के बाद अपने हाथों पर लगे खून को रुमाल से पूछा था और रुमाल झाड़ियां में फेंक दिया था. पुलिस जब आरोपी गौरव को रुमाल की बरामदगी के झाड़ियां में लेकर गई तो वहां पहले से छुपाए हथियार से उसने पुलिस पर हमला कर दिया. जिसको जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करी आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है.
इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
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Source: IOCL