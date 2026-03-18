Fatehpur News: एसआईआर के काम में लगे BLO का हुआ एक्सीडेंट, इलाज के लिए नहीं मिली छुट्टी, मौत

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के गूंझी गांव में एक बार फिर बीएलओ (BLO) की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. मृतक की पहचान बृजेन्द्र कुमार पाल के रूप में हुई है. उनकी पत्नी शशि लता देवी ने कल्यानपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

हाथ फ्रैक्चर होने पर SDM पर छुट्टी ना देने का आरोप

बताया जा रहा है कि, 11 जनवरी को बृजेन्द्र कुमार पाल एसआईआर (SIR) नोटिस फॉर्म वितरित करने के दौरान सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे. इस हादसे में उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था. साथ ही शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई थीं. परिवार का आरोप है कि उन्होंने इलाज के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई.

बताया जा रहा है कि घायल होने के बावजूद बृजेन्द्र कुमार पाल ड्यूटी करते रहे. उन्होंने एक निजी युवक को बाइक चलाने के लिए रखा था ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें. लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. इसके बाद बुधवार देर शाम हालत ज्यादा खराब होने पर परिजन उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

'मृतक की दोनों किडनी पहले से ही थी खराब'- SDM

मृतक की पत्नी ने बिन्दकी के SDM और खंड शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है कि यदि समय रहते छुट्टी मिल जाती, तो उनके पति की जान बच सकती थी. उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस पूरे मामले पर एसडीएम बिन्दकी का एक अलग बयान सामने आया है. इसमें उन्होंने बताया कि मृतक की दोनों किडनी पहले से ही खराब थीं और पिछले दस दिनों से उनका इलाज चल रहा था. उनके अनुसार, परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं. फिलहाल, इस घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है.