हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार 6 आरोपी, पुलिस और STF की टीमों ने झारखंड में डाला डेरा

Dehradun News: विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार 6 आरोपी, पुलिस और STF की टीमों ने झारखंड में डाला डेरा

Dehradun News In Hindi: देहरादून के विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार 6 आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित हुआ है, जिसे 1 लाख करने का प्रस्ताव है. जांच में पता चला कि झारखंड के बदमाशों ने हत्या की.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: जतिन राय | Updated at : 18 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी देहरादून को दहला देने वाले विक्रम शर्मा हत्याकांड में पुलिस की मुस्तैदी अब और पैनी हो गई है. आईजी रेंज कार्यालय ने इस मामले में फरार चल रहे छह आरोपियों में से हर एक पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. साथ ही SSP देहरादून ने पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है कि मामले की संगीनता को देखते हुए यह इनामी राशि बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये की जाए जिस पर जल्द फैसला हो सकता है.

दो शूटर और चार मददगार - सभी झारखंड में छिपे

पुलिस की जांच में यह साफ हो चुका है कि इस सुनियोजित हत्या को झारखंड के बदमाशों ने अंजाम दिया. वारदात में दो शूटर और चार मददगार शामिल थे. वारदात के बाद से ही दून पुलिस और STF की टीमें झारखंड में डेरा डाले हुए हैं लेकिन आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलते रहने के कारण अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. आरोपी किसी एक जगह टिक नहीं रहे और लगातार अलग-अलग जिलों और इलाकों में छिपते फिर रहे हैं.

13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल के बाहर दिनदहाड़े हुई थी हत्या

13 फरवरी की सुबह देहरादून के राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के बाहर झारखंड के हिस्ट्रीशीटर विक्रम शर्मा को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया था. यह कोई आवेश में की गई वारदात नहीं थी बल्कि बाकायदा रेकी, योजना और रणनीति के साथ इसे अंजाम दिया गया था. आरोपी अंकित वर्मा ने पहले जिम में जाकर विक्रम की दिनचर्या और आवाजाही का पूरा जायजा लिया, फिर मौका देखकर दोनों शूटरों ने गोलियां दाग दीं और फरार हो गए.

इनाम घोषित होने के बाद पुलिस को स्थानीय सूचनाएं मिलने की उम्मीद

कई हफ्तों से झारखंड में चल रहे पुलिस के ऑपरेशन के बावजूद अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. अब इनाम घोषित होने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि स्थानीय सूचनाएं मिलने का सिलसिला शुरू होगा और आरोपियों की धरपकड़ में मदद मिलेगी. SSP देहरादून का प्रस्ताव मंजूर होने की स्थिति में इनामी राशि एक-एक लाख रुपये हो जाएगी जिससे मुखबिरों का और अधिक सहयोग मिलने की संभावना है.

 

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Uttrakhand News Dehradun News Vikram Sharma Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार 6 आरोपी, पुलिस और STF की टीमों ने झारखंड में डाला डेरा
देहरादून: विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार 6 आरोपी, पुलिस और STF की टीमों ने झारखंड में डाला डेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: 4 साल की मासूम को टॉफी के बहाने ले गया दरींदा! रेप के बाद उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार
गाजियाबाद: 4 साल की मासूम को टॉफी के बहाने ले गया दरींदा! रेप के बाद उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Fatehpur News: एसआईआर के काम में लगे BLO का हुआ एक्सीडेंट, इलाज के लिए नहीं मिली छुट्टी, मौत
फतेहपुर: एसआईआर के काम में लगे BLO का हुआ एक्सीडेंट, इलाज के लिए नहीं मिली छुट्टी, मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Holiday News: मार्च के आखिरी दिनों में स्कूल-बैंक की भरमार छुट्टियां, जानें कब-कब रहेंगे बंद
मार्च के आखिरी दिनों में स्कूल-बैंक की भरमार छुट्टियां, जानें कब-कब रहेंगे बंद
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live: UAE से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा 'जग लाडकी' जहाज, ईरान में सूली चढ़ा मोसाद का जासूस
LIVE: UAE से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा 'जग लाडकी' जहाज, ईरान में सूली चढ़ा मोसाद का जासूस
बिहार
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा… JDU में मचेगी भगदड़? केसी त्यागी के जाते ही किसने किया ये दावा?
नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा… JDU में मचेगी भगदड़? केसी त्यागी के जाते ही किसने किया ये दावा?
इंडिया
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
क्रिकेट
कुलदीप के रिसेप्शन में छाया क्रिकेटर्स का जलवा, जानिए कौन-कौन पहुंचा
कुलदीप के रिसेप्शन में छाया क्रिकेटर्स का जलवा, जानिए कौन-कौन पहुंचा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Ticket: इस शहर में मिल रहे धुरंधर 2 के सबसे सस्ते टिकट, 80 रुपये से शुरुआत, बिल्कुल न करें मिस
इस शहर में मिल रहे धुरंधर 2 के सबसे सस्ते टिकट, 80 रुपये से शुरुआत, बिल्कुल न करें मिस
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
रिलेशनशिप
Men Vs Women In Love: मर्दों को पहले होता है इश्क या औरतों को? आपकी गलतफहमी दूर कर देगी यह नई स्टडी
मर्दों को पहले होता है इश्क या औरतों को? आपकी गलतफहमी दूर कर देगी यह नई स्टडी
शिक्षा
रटने की पढ़ाई से मिलेगा छुटकारा, 2026-27 से स्कूलों में नई किताबें और बदला हुआ सिलेबस शुरू
रटने की पढ़ाई से मिलेगा छुटकारा, 2026-27 से स्कूलों में नई किताबें और बदला हुआ सिलेबस शुरू
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget