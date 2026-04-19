UP News: फ्री शिक्षा से लेकर हॉस्टल तक… यूपी के सर्वोदय विद्यालयों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

UP Education Development: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 20 नए सर्वोदय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है. इनके पूरा होने के बाद राज्य में सर्वोदय विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 123 हो जाएगी.

प्रदेश में वर्तमान समय में 103 सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं, जहां हजारों छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. वर्ष 2017 से पहले राज्य में केवल 93 विद्यालय संचालित थे, लेकिन योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए लगातार नए विद्यालयों की स्थापना और सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है.

शैक्षणिक वातावरण के साथ विद्यालयों में है अनुशासन

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, आधुनिक सुविधाएं और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. वर्तमान समय में प्रदेश की योगी सरकार द्वारा निर्माणाधीन 20 नए विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. इनमें स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, छात्रावास, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित परिसर जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रहीं हैं.

इन जिलों में बन रहे 20 विद्यालय

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मथुरा (बाटी, वृंदावन) गोंडा (बनटांगिया/ सिसवां मनकापुर) बलिया (हुसैनाबाद) कानपुर देहात (सरवनखेड़ा अकबरपुर) अमरोहा (हसनपुर) पीलीभीत (माधोटाण्डा) महराजगंज (सदर) अम्बेडकर नगर (प्रतापपुर चमुर्खा) हाथरस (चिरायल सिकंरराराऊ) औरैया (हरदूविधुना) कासगंज (याकूतगंज सहावर) अलीगढ़ (अलहदादपुर कोल) हापुड़ (जसरूपनगर) सोनभद्र (उम्भा) कानपुर देहात (परौख) मऊ (हरथौली तहसील घोसी) में बन रहा है.

इसी प्रकार मुजफ्फरनगर ( बसेड़ा परगना पुरछपार) शामली ( बझेड़ी ऊन झिंझाना) बागपत (ख्वाजगीरपुर चांदनहेड़ी बड़ौत) गौतमबुद्ध नगर (दयौरार जेवर) शाहजहांपुर (सिकरोही, कॉट) कन्नौज (मिघौली छिबरामऊ) में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं. हालांकि, इनमें से 2 विद्यालय गत वर्ष शुरू हो चुके हैं.

निशुल्क शिक्षा के साथ किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2017 से पहले यूपी में 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित थे लेकिन 20 नए विद्यालय खुलने से अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलेगा. इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो आर्थिक कारणों से निजी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते.

सर्वोदय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा के साथ किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. योगी सरकार में इस योजना से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. वहीं विद्यालयों की संख्या बढ़ने से प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो रही है.