Video: हरदोई में डिवाइडर से टकराकर पलट गई MLC के काफिले की कार, सामने आया CCTV वीडियो

UP News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रविवार को विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अशोक अग्रवाल के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यह हादसा लखनऊ से कछौना लौटते समय पलिया-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुआ था. जानकारी के अनुसार गाड़ी मजहर ढाबे के पास अचानक डिवाइडर से टकरा गई. अब हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

हादसे में बाल-बाल बचे सवार

हादसे के समय गाड़ी में काफिले के अन्य सदस्य सवार थे. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का जान-माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ. गाड़ी हालांकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा ने बड़ा हादसा टाल दिया.

इस गाड़ी में सभापति के पुत्र और युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संचित अग्रवाल भी मौजूद थे. वह भी सुरक्षित रहे और हादसे में केवल गाड़ी को नुकसान हुआ. सड़क हादसे के बाद काफिले के लोग चौंक गए और तुरंत अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया. स्थानीय लोगों ने भी मदद करने के लिए तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभाला.

लापरवाही से हुआ हादसा

स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जानकारी ली और गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी डिवाइडर से इसलिए टकराई क्योंकि हाईवे पर गाड़ी की स्पीड अधिक थी और मोड़ पर नियंत्रण थोड़ा मुश्किल हो गया. इस घटना ने हाईवे यात्रियों को भी सतर्क रहने की सीख दी और दिखाया कि सुरक्षा को नजरअंदाज करना कभी भी भारी पड़ सकता है.