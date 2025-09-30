हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: हरदोई में डिवाइडर से टकराकर पलट गई MLC के काफिले की कार, सामने आया CCTV वीडियो

Video: हरदोई में डिवाइडर से टकराकर पलट गई MLC के काफिले की कार, सामने आया CCTV वीडियो

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की कार लखनऊ से कछौना लौटते समय पलिया-लखनऊ हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई. गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन सवार सुरक्षित रहे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रविवार को विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अशोक अग्रवाल के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यह हादसा लखनऊ से कछौना लौटते समय पलिया-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुआ था. जानकारी के अनुसार गाड़ी मजहर ढाबे के पास अचानक डिवाइडर से टकरा गई. अब हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

हादसे में बाल-बाल बचे सवार

हादसे के समय गाड़ी में काफिले के अन्य सदस्य सवार थे. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का जान-माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ. गाड़ी हालांकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा ने बड़ा हादसा टाल दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

इस गाड़ी में सभापति के पुत्र और युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संचित अग्रवाल भी मौजूद थे. वह भी सुरक्षित रहे और हादसे में केवल गाड़ी को नुकसान हुआ. सड़क हादसे के बाद काफिले के लोग चौंक गए और तुरंत अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया. स्थानीय लोगों ने भी मदद करने के लिए तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभाला.

लापरवाही से हुआ हादसा

स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जानकारी ली और गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी डिवाइडर से इसलिए टकराई क्योंकि हाईवे पर गाड़ी की स्पीड अधिक थी और मोड़ पर नियंत्रण थोड़ा मुश्किल हो गया. इस घटना ने हाईवे यात्रियों को भी सतर्क रहने की सीख दी और दिखाया कि सुरक्षा को नजरअंदाज करना कभी भी भारी पड़ सकता है.

Published at : 30 Sep 2025 06:10 PM (IST)
Tags :
Hardoi UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
शिक्षा
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
ट्रेंडिंग
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget