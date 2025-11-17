हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: क्लिनिक के बाहर खड़े डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, गिरते ही हुई मौत, घटना CCTV में कैद

Video: क्लिनिक के बाहर खड़े डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, गिरते ही हुई मौत, घटना CCTV में कैद

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, यहां एक डॉक्टर को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई. देखें वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: दिन पर दिन हार्ट अटैक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं. बच्चे, जवान, बुजुर्ग कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है. कभी खाना खाते हुए तो कभी जिम में पसीना बहाते हुए और कभी-कभी तो चलने के दौरान ही हार्ट अटैक आने की खबरें सुनने और देखने को मिल रही है. इस तरह की खबरों को देखकर लगता है कि हार्ट अटैक किसी भी पल किसी भी व्यक्ति को आ सकता है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, यहां एक डॉक्टर अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई.

अचानक जमीन पर गिरते ही हुई मौत

मृतक की पहचान डॉक्टर वाहिद हुसैन के रूप में हुई है. वीडियो में देखा गया है कि डॉक्टर अपने क्लिनिक के बाहर खड़े थे और अचानक ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए. इस दौरान वहां पर मौजूद लोग दौड़कर उनके पास आए और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठे नहीं.

स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई, लेकिन गिरने के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टर की लाइव मौत की घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें डॉक्टर को गिरते हुए साफ देखा गया है. डॉक्टर वाहिद की अचानक मौत के कारण उनके परिवार में मातम का माहौल बन गया है.

लाइव मौत देखकर यूजर्स हुए हैरान

साथ ही पूरे इलाके में भी डॉक्टर की मौत के बाद से शौक की लहर है. स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर का स्वभाव काफी अच्छा था और वह बड़े ही जाने माने डॉक्टर भी थे. इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने घटना पर दुख जताया. वहीं कुछ ने कहा कि हार्ट अटैक के मामलों को कैसे रोका जाए. घटना पर लोगों ने दुख और हैरान दोनों जताई है. 

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 10:13 AM (IST)
Tags :
Hapur News VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget