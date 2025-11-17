Video: क्लिनिक के बाहर खड़े डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, गिरते ही हुई मौत, घटना CCTV में कैद

Uttar Pradesh News: दिन पर दिन हार्ट अटैक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं. बच्चे, जवान, बुजुर्ग कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है. कभी खाना खाते हुए तो कभी जिम में पसीना बहाते हुए और कभी-कभी तो चलने के दौरान ही हार्ट अटैक आने की खबरें सुनने और देखने को मिल रही है. इस तरह की खबरों को देखकर लगता है कि हार्ट अटैक किसी भी पल किसी भी व्यक्ति को आ सकता है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, यहां एक डॉक्टर अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई.

अचानक जमीन पर गिरते ही हुई मौत

मृतक की पहचान डॉक्टर वाहिद हुसैन के रूप में हुई है. वीडियो में देखा गया है कि डॉक्टर अपने क्लिनिक के बाहर खड़े थे और अचानक ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए. इस दौरान वहां पर मौजूद लोग दौड़कर उनके पास आए और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठे नहीं.

स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई, लेकिन गिरने के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टर की लाइव मौत की घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें डॉक्टर को गिरते हुए साफ देखा गया है. डॉक्टर वाहिद की अचानक मौत के कारण उनके परिवार में मातम का माहौल बन गया है.

लाइव मौत देखकर यूजर्स हुए हैरान

साथ ही पूरे इलाके में भी डॉक्टर की मौत के बाद से शौक की लहर है. स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर का स्वभाव काफी अच्छा था और वह बड़े ही जाने माने डॉक्टर भी थे. इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने घटना पर दुख जताया. वहीं कुछ ने कहा कि हार्ट अटैक के मामलों को कैसे रोका जाए. घटना पर लोगों ने दुख और हैरान दोनों जताई है.