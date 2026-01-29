गुजरात ATS ने आतंकी साजिश के आरोप में रामपुर के फैजान को पकड़ा, परिजनों ने बताया बेगुनाह

गुजरात राज्य के नरवारी में टेलरिंग के कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले फैजान को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है. फैजान पर आरोप है कि वह जैश-ए-मोहम्मद से प्रेरित होकर आतंकी साजिश रच रहा था. वहीं, फैजान की गिरफ्तारी पर फैजान के माता-पिता भी हैरान हैं, वह अपने बच्चे को बेगुनाह बता रहे हैं. दरअसल, रामपुर की स्वार तहसील के नरपत नगर गांव का रहने वाला है, वह कई वर्षों से गुजरात के नवसारी में टेलरिंग का कार्य करता है.

रामपुर के स्वार तहसील के नरपत नगर गांव में फैजान के पिता शकील मेहनत मजदूरी करते हैं. वो कहते हैं कि अपने बेटे को यह सोचकर गुजरात भेजा था कि वह उनका सहारा बनेगा लेकिन यह क्या कुछ हो गया, वह कैसे फंस गया पता नहीं. उनका मानना है कि यह सब झूठ है और उनको इंसाफ की उम्मीद है.

फैजान की मां ने बेटे के लिए मांगा इंसाफ

यह पूछे जाने पर की पता चल रहा है कि आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? इस पर फैजान की माता फहीम जहां ने बताया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह सब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, हमें अब इंसाफ चाहिए. बेटे का नाम फैजान है और वह 8 महीने से गया हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, लड़का मेरा बहुत अच्छा है हमें इंसाफ चाहिए."

नरवारी काम करने गया था फैजान- पिता

फैजान के पिता शकील ने बताया, "मेरा बच्चा गुजरात के नवसारी में काम करने गया था. मेरा बच्चा सिलाई का काम करता है, उससे मुझे कुछ सहारा मिला जाएगा यह सोचकर भेज था. वहीं, कारखाने में काम चल रहा था फिर पता चला पुलिस ने वहां छापा मार दिया और छापा भी ऐसा मारा की पूरा कारखाना सीज कर दिया."



यह पूछे जाने पर कि यह बात सामने आ रही है कि फैजान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? इस पर फैजान के पिता शकील ने कहा, "यह सब गलत है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपने बच्चे को वहां छोड़ता ही नहीं, मैं अपने बच्चों को घर बुला लेता."

फैजान के पिता ने की बेटे के लिए इंसाफ की मांग

यह पूछे जाने पर की एटीएस गुजरात ने गिरफ्तार किया है और कुछ आईडी भी सामने आ रही है? इस पर फैजान के पिता ने कहा कि यह आईडी हैक है कोई दूसरा आदमी चला रहा है मेरे बेटे को तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, वह कहां से चलाएगा, उसमें तो बहुत सी बातें लिखी हुई है, अंग्रेजी में हैं, हिंदी में है, मैं तो जानता भी नहीं हूं..." यह पूछे जाने पर कि अब आप क्या चाहते हैं? इस पर फैजान के पिता ने कहा, "मैं चाहता हूं मेरा बेटा मुझे चाहिए, फैसला ईमानदारी से हो सरकार से यही चाहता हूं."

प्रधान के बेटे ने आरोपों को बताया गलत

वहीं, गांव के प्रधान के बेटे आसिफ ने बताया कि शकील का लड़का फैजान नवसारी गुजरात काम करने के लिए गया था, शकील बहुत ही गरीब आदमी है, शादियों में खाना बनाना इनका खानदानी काम है. हमने न्यूज़ में देखा है कि उसे (फैजान को) आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है, यह बिल्कुल सरासर गलत है.



उन्होंने कहा कि, "मैं जांच एजेंसी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हो सकता है की आईडी हैक हो गई हो या किसी दूसरे ने आईडी पासवर्ड लेकर मिसयूज कर दिया हो." कहा कि, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वह दोष मुक्त है. जांच हो जाएगी तो सत्य सामने आ जाएगा.