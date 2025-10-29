उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को लेकर बुधवार (29 अक्टूबर) को बड़ी खबर सामने आई है. रामपुर पब्लिक स्कूल प्रकरण में आजम खान की पेशी हुई, उन पर फेक फायर सर्टिफिकेट लगाकर मान्यता प्राप्त करने का आरोप है. आजम खान, ताजींन फातिमा की उपस्थिति में चार्ज फ्रेम किया गया.

दरअसल, सपा नेता आजम खान पर रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए दूसरे स्कूल का फायर सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है. आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सांसद- विधायक (एमपी-एमएलए) कोर्ट में चल रही है. वहीं, दूसरा मामला यतीम खाना बस्ती से संबंधित है जिसमें आजम खान के इशारे पर तोड़फोड़ लूटपाट करने का आरोप है.

आजम खान के वकील के क्या कहा?

आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने बताया, "15 अक्टूबर 2016 को यह प्रकरण होना अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है, जबकि 14 अक्टूबर 2016 को जिला प्रशासन द्वारा यतीम खाना से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था. क्योंकि, यतीम खाना की जमीन सुन्नी सेंट्रल बक्फ बोर्ड की जगह है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश देने की बात कही है."

7 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई

वकील जुबेर अहमद ने कहा "जब 14 अक्टूबर को जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया था तो 15 अक्टूबर को आजम खान के इशारे पर वहां लूटपाट और तोड़फोड़ करने के आरोप पॉसिबल ही नहीं है. इस पर हमारा बचाव चल रहा है. इस मामले में अगली तारीख 7 नवंबर मुकर्रर की गई है.

उधर, सपा नेता व सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने बुधवार को अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ रामपुर स्थित आवास पर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की. इरफान सोलंकी ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया है.

ये भी पढ़ें: अयोध्या बनेगी भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संतुलित मॉडल, सीएम योगी ने बनाई विकास की 'महायोजना'