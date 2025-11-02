उत्तर प्रदेश: 'कुर्ता पजामा पहनने वाले...', अखिलेश यादव के RSS वाले बयान पर बोलीं अपर्णा यादव

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचीं थी. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज़ के सवालों का जवाब दिया. वहीं सबसे प्रमुख उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव द्वारा आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरएसएस पर दिए गए बयान पर अपर्णा यादव ने ABP से बातचीत में कहा कि- Chat GPT अमेरिका से आया है, बाहर से है. तो उसका जेनेसिस - AI भी वामपंथियों से होकर आया होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं समझेगा.

'देश की अखंडता के लिए कार्यकर्ताओं ने प्राणों का किया न्योछावर'

अपर्णा यादव ने कहा, "करोड़ लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को न्योछावर करके इस देश की अखंडता के लिए अपना योगदान दिया है. हमने बड़े-बड़े संघ के पदाधिकारीयों को देखा है जो बेहद सरल रहते हैं. ऐसे कुर्ता पजामा पहनने वाले जीवंत संतों के बारे में ऐसी बातें कहना भी गलत बात है."

'जब कीचड़ ज्यादा होता है तो खिलता है कमल'

वहीं, बिहार के सियासी घमासान पर कहा कि जब बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है तो कमल खिलता है. लोग बिहार में बिल्कुल नाराज हो चुके हैं, जिस तरह से लेफ्टिस्ट पार्टी ने अराजकता फैलाई है, इतना अनइंप्लॉयमेंट है, जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वह अब हो रहा है. यह कहीं ना कहीं उनकी नाकामी से हुआ है.

'PM मोदी की दूरगामी सोच से महिलाएं खेल में भी आगे'

भारत-दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल को लेकर अपर्णा यादव ने कहा - मेरी शुभकामनाएं है भारतीय महिला टीम को. वह विश्व कप जीत कर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और खेल में भी बेटियां आगे हैं. यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच है.

'हिंदुओं पर टिप्पणी से नहीं चलेगी स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति'

वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदूवादी नारे वाले बयान पर अपर्णा यादव ने कहा- स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान न दें, हिंदू समाज आहत होता है. अगर वह ऐसी टिप्पणी करते रहेंगे तो देश उनको माफ नहीं करेगा. उनकी राजनीति हिंदुओं पर टिप्पणी करने पर नहीं चलेगी.

