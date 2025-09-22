आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं, लेकिन मीट बिक्री पर रोक लगाने की मांग ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है. अब इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है. असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी नेता सैयद असीम वकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है.

एआईएमआईएम नेता सैयद असीम वकार ने तंज कसते हुए कहा, "लीगल का गोश्त बिकेगा और इलीगल का नहीं बिकेगा. यह सरकार सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम करके देश को बांटना चाहती हैं. बंगाल में, पूरे साउथ में, असम में, नार्थ ईस्ट में मीट बैन की कोई मांग नहीं है. भाजपा हिन्दुओं को लुभाने के लिए ऐसे बयान देती है."

पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर साधा निशाना

सैयद असीम वकार ने बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर निशाना साधा है. सैयद असीम वकार ने कहा कि, मुख्तार अब्बास नकवी साहब तो मुसलमान हैं ही नहीं. वो अपनी जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं. मुसलमान मंदिरों की तरफ देखकर कोई अपशब्द भी नहीं कहता है. मुख्तार अब्बास नकवी साहब को इस्लाम की जानकारी नहीं है. मुख्तार साहब पहले मुसलमान बनिए, फिर मुसलमानों की बात कीजिए.

हापुड़ और वाराणसी में बंद रहेगी मीट शॉप

इधर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नवरात्रि को देखते हुए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मीट और नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने की आदेश जारी किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हापुड़ में मीट और मछली की दुकानों तथा नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस की तरफ से होटल संचालकों को बंद रखने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. हालांकि नगर निगम के इस आदेश का कारोबारियों ने समर्थन भी किया है.

