हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: सुरक्षा कारणों की वजह से होली मिलन पर प्रशासन की रोक, जितेंद्र सिंह बबलू ने उठाए सवाल

UP News: सुरक्षा कारणों की वजह से होली मिलन पर प्रशासन की रोक, जितेंद्र सिंह बबलू ने उठाए सवाल

UP News In Hindi: पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू 'सर्व समाज कार्यकर्ता होली मिलन सम्मेलन' की अनुमति को प्रशासन ने रद्द कर दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Mar 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी के अयोध्या बीकापुर के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के प्रस्तावित 'सर्व समाज कार्यकर्ता होली मिलन सम्मेलन' की अनुमति को प्रशासन ने रद्द कर दिया है. प्रशासन ने कार्यक्रम में अधिक भीड़ जुटने और पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध न होने का हवाला बनाते हुए देर रात करीब 11 बजे आयोजन को निरस्त करा है.

'यह मेरा कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था'- जितेंद्र सिंह बबलू 

पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था, बल्कि वे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे. उनके मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन उनके करीबी सहयोगी शुभम ओझा, अरुण मिश्रा और भोला शंकर शुक्ला द्वारा किया गया था. उन्होंने बताया कि वे इस समय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और निर्दलीय के तौर पर सक्रिय हैं. कार्यकर्ताओं द्वारा सर्व समाज के लगभग 700-800 लोगों को आमंत्रित किया गया था.

योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं

बबलू ने कहा कि कार्यक्रम के लिए दो दिन पहले प्रशासन से विधिवत अनुमति ली गई थी और एक दिन में टेंट, भोजन सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. बावजूद इसके प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आयोजन को निरस्त कर दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया था तो अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता क्यों बताई गई. पूर्व विधायक ने बताया कि कार्यक्रम रद्द होने से कार्यकर्ताओं को आर्थिक नुकसान हुआ है, खासकर खाने-पीने के सामान और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च का.

कार्यक्रम निरस्त किए जाने के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सम्मेलन से किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी. प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है और अयोध्या में विकास भी हुआ है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने देना चाहते.

'अब इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे'

उन्होंने यह भी कहा कि वे 2027 के चुनाव की तैयारी निर्दलीय रूप से कर रहे हैं और उन्हें परेशान किए जाने के सवाल पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. उनका कहना है कि यह एक छोटा सा कार्यक्रम था, जिसमें वे अपने कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के लोगों से मिलना चाहते थे, जिसे प्रशासन ने निरस्त कर दिया.

इस बीच कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल कार्यकर्ता भोला शंकर शुक्ला अब इस कार्रवाई के खिलाफ वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. उनका आरोप है कि प्रशासन ने बिना ठोस कारण कार्यक्रम को निरस्त किया है, जिससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं. फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कार्यक्रम पर रोक लगाई है, लेकिन इस फैसले ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. अब देखना होगा कि आयोजक न्यायालय का रुख करते हैं या प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहता है.

और पढ़ें

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read
Published at : 01 Mar 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News BSP UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: सुरक्षा कारणों की वजह से होली मिलन पर प्रशासन की रोक, जितेंद्र सिंह बबलू ने उठाए सवाल
सुरक्षा कारणों की वजह से होली मिलन पर प्रशासन की रोक, जितेंद्र सिंह बबलू ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने CM योगी को घेरा, '30 दिन बीत गए लेकिन...', धर्म युद्ध की चेतावनी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने CM योगी को घेरा, '30 दिन बीत गए लेकिन...', धर्म युद्ध की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़े में होली महोत्सव की शुरुआत, एक-दूसरे को लगाई गुलाल
प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़े में होली महोत्सव की शुरुआत, एक-दूसरे को लगाई गुलाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान-इजरायल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल- 'एक तटस्थ देश होने के नाते...'
ईरान-इजरायल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल- 'एक तटस्थ देश होने के नाते...'
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस और सेना की फायरिंग में 19 की मौत
खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस-सेना की फायरिंग में 19 की मौत
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ODI से लिया संन्यास, भारत के खिलाफ रिटायरमेंट मैच में जड़ा शतक
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ODI से लिया संन्यास, भारत के खिलाफ रिटायरमेंट मैच में जड़ा शतक
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
Israle-Iran War: इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
विश्व
खामेनेई की मौत के बाद जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन, कहा- 'इस बार अमेरिका और इजरायल ने हद...'
खामेनेई की मौत के बाद जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन, कहा- 'इस बार अमेरिका और इजरायल ने हद...'
ट्रेंडिंग
बेहोशी का ड्रामा कर बच्चों ने प्रिंसिपल को दिया बर्थडे सरप्राइज, छात्रों का प्यार देख मुस्कुराने लगे माड़साब, वीडियो वायरल
बेहोशी का ड्रामा कर बच्चों ने प्रिंसिपल को दिया बर्थडे सरप्राइज, छात्रों का प्यार देख मुस्कुराने लगे माड़साब, वीडियो वायरल
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच CBSE का बड़ा फैसला, 2 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम स्थगित
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच CBSE का बड़ा फैसला, 2 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम स्थगित
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget